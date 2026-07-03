Cinema Italiano no Cine Líbero Luxardo

Belém recebe, de 2 a 8 de julho, a 8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali, o maior festival de cinema italiano realizado nos países lusófonos. Já consolidado no calendário cultural brasileiro, o evento chega à sua 13ª edição no Brasil e será realizado em 16 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Niterói, Búzios, Aracaju, Recife, Maceió, Fortaleza, Salvador, Belém, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Caxias do Sul.

A programação reúne 10 filmes representativos da produção cinematográfica italiana contemporânea e clássica. Entre os destaques está Os Irmãos Segreto, documentário ítalo-brasileiro dirigido por Federico Ferrone e Michele Manzolini, que acompanha a trajetória de Pasquale, Gaetano e Alfonso Segreto, imigrantes italianos que se tornaram pioneiros do cinema no Brasil. A versão exibida no festival conta com narração do ator Paulo Betti. Federico Ferrone é o convidado especial desta edição. Outro destaque é Fuori, de Mario Martone, cinebiografia inspirada na escritora italiana Goliarda Sapienza, que concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2025.

O festival também apresenta Modi Três Dias nas Asas da Loucura, dirigido por Johnny Depp, marcando o retorno do ator à direção após 29 anos, além de Caro Diário, de Nanni Moretti, um dos maiores nomes do cinema italiano contemporâneo. O filme conquistou o David di Donatello de Melhor Filme e Melhor Diretor em 1994 e recebeu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes, além da indicação à Palma de Ouro.

Em 2026, a parceria com a Generali Seguros foi ampliada, e o evento passa a se chamar 8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali, reforçando o compromisso da empresa com a promoção e a valorização da cultura italiana no Brasil. Desde 2024, o festival conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é do Ministério da Cultura, da Associação Il Sorpasso e da Risi Film Brasil, com apoio da Embaixada da Itália, dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro e apoio institucional do Consulado Geral da Itália em São Paulo e dos consulados de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife.

Confira outros filmes da programação do festival:

A Última Rodada, de Francesco Sossai, é um dos filmes mais premiados desta edição. Considerado um dos filmes italianos mais destacados do último Festival de Cannes 2025, foi exibido na mostra Un Certain Regard e venceu oito prêmios no David di Donatello Awards, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.

Primavera (foto), de Damiano Michieletto. A produção é baseada no romance Stabat Mater, de Tiziano Scarpa, de 2008. Cecilia, uma violinista talentosa confinada em um orfanato, conhece Vivaldi, que se torna seu professor. Sob a mentoria dele e por meio de sua música, ela ganha coragem para se libertar do destino que lhe foi imposto e seguir sua verdadeira paixão.

O Negociador, de Alessandro Tonda, é um thriller sobre a morte de Nicola Calipari, alto dirigente do SISMI (Serviço de Informações e Segurança Militar), apelidado de Il Nibbio, que perdeu a vida durante uma operação de inteligência destinada à libertação de uma jornalista.

O Menino da Calça Rosa, de Margherita Ferri, é um dos filmes italianos mais vistos de 2025, com mais de um milhão e meio de espectadores. A produção se baseia no livro da mãe de Andrea, “Andrea Além das Calças Cor-de-Rosa”.

Três vezes adeus, de Isabel Coixet, é baseado no livro homônimo de Michela Murgia, O drama acompanha a personagem Marta. Ela sofre com uma separação e, logo depois, descobre que tem uma doença grave. Isso muda a forma como ela e o ex-companheiro encaram a vida e a despedida.

Agnus Dei, de Massimiliano Camaiti, documentário exibido no Festival de Veneza, que acompanha a rotina do Mosteiro de Santa Cecília em Trastevere, no coração de Roma.

Acompanhe a programação deste festival de cinema italiano. Sou um profundo admirador do cinema deste país, que, sem dúvida, foi essencial para a história do cinema, graças a seus grandes diretores e a filmes marcantes que ajudaram a transformar a linguagem cinematográfica e a própria história do cinema mundial.

Confira as produções italianas clássicas e contemporâneas apresentadas neste festival e procure, nos canais de streaming e em DVD, filmes dirigidos por cineastas geniais como Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Ettore Scola, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Ermanno Olmi, Elio Petri, Mario Monicelli, Sergio Leone, Dino Risi, Francesco Rosi, Giuliano Montaldo, Pier Paolo Pasolini, Paolo e Vittorio Taviani e Valerio Zurlini. Estes e muitos outros diretores italianos são autores de filmes inesquecíveis, que sempre merecem a atenção de todo cinemaníaco e cinéfilo.

Parabéns aos responsáveis pelo Festival de Cinema Italiano, que proporcionaram uma das melhores programações do ano no Cine Líbero Luxardo!

Dicas da semana

8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali e Obsessão de Curry Barker (Cine Líbero Luxardo).

Trapézio de Carol Reed. Com Burt Lancaster, Tony Curtis, Gina Lollobrigida. Um clássico do cinema americano premiado no Festival de Berlim (Cineclube SINDMEPA. Dia 7 de julho. Horário: 19h. Entrada gratuita)