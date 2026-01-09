Melhores do Cinema em 2025 - ACCPA

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) promoveu a escolha dos melhores do cinema em 2025, mantendo uma tradição iniciada em 1963. A seleção dos destaques é realizada a partir de diversas categorias, incluindo melhor filme, ator, atriz, direção, roteiro original e roteiro adaptado, entre outras. Os principais destaques de 2025 para a ACCPA foram O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho (foto) ; Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson; e Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi.

Uma nota de pesar pelo falecimento do nosso querido Pedro Veriano, eterno colaborador da associação, foi incluída na relação dos melhores, expressando profunda saudade e gratidão. A ACCPA também apresentou, em sua seleção, diversas menções honrosas vinculadas ao cinema paraense.

Participaram da votação da ACCPA os críticos de cinema da associação: Luzia Álvares, Marco Antonio Moreira, Ismaelino Pinto, Lorenna Montenegro, Fernando Segtowick, Dedé Mesquita e Augusto Pacheco.

A ACCPA continuará contribuindo para a cinefilia em nosso estado, promovendo a valorização do cinema por meio de críticas, debates e outras ações de cultura cinematográfica.

Confira a lista geral dos melhores do cinema em 2025 da ACCPA

O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho – 57 pontos Foi apenas um acidente de Jafar Panahi – 49 pontos Uma Batalha após a outra de Paul Thomas Anderson – 45 pontos A Garota da Agulha de Magnus von Horn – 31 pontos Uma Bela Vida de Costa Gavras e Conclave de Edward Berger – 22 pontos Pecadores de Ryan Ryan Coogler – 19 pontos O Brutalista de Brady Corbet – 16 pontos Cloud Nuvem de Vingança de Kiyoshi Kurosawa – 14 pontos Nosferatu de Robert Eggers – 13 pontos

Melhor diretor: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) e Paul Thomas Anderson (Uma Batalha após a outra)

Melhor ator: Wagner Moura (O Agente Secreto),.

Melhor atriz: Lili Farhadpour (Meu Bolo Favorito), Victoria Carmen Sonne (A Garota da Agulha), Denise Weinberg (O Último Azul).

Melhor ator coadjuvante: Benício del Toro (Uma Batalha após a outra)

Melhor atriz coadjuvante: Teyana Taylor (Uma Batalha após a outra)

Melhor roteiro original: Foi apenas um acidente

Melhor roteiro adaptado: Uma Batalha após a outra

Melhor Figurino: Nosferatu e Frankenstein

Melhor fotografia: A Garota da Agulha

Melhor cenografia: Nosferatu

Melhor trilha musical: Uma Bela Vida/Uma Batalha após a outra

Melhor documentário: Milton Bituca Nascimento

Melhor animação: Flow

Melhor montagem: Uma Batalha após a outra

Melhor som: O Agente Secreto

Melhor efeitos especiais: Nosferatu e Frankenstein

Melhor maquiagem: Frankenstein

Melhor canção: I Lied to you (Pecadores)

Melhor edição de som: Uma Batalha após a outra

Menções honrosas: Eduardo Souza – 10ª mostra de cinema da Amazônia, Francisco Weiyl – 10ª Festival Internacional de Cinema de Caeté e Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, Curta metragem Boiuna de Adriana Faria e a programação do Cine Líbero Luxardo

Tarr

Béla Tarr foi um dos cineastas que mais me impressionaram nas últimas décadas, com filmes extraordinários que constantemente me deixavam mais otimista em relação ao cinema como uma expressiva forma de arte. Ele possuía uma sensibilidade fílmica rara ao escolher temas profundamente humanos e relevantes em seus trabalhos. Seu modo de filmar e de pensar o cinema sempre me animou como cinéfilo. Afinal, precisamos de artistas como ele para acreditar que o cinema ainda tem muito a nos dizer. Filmes como O Cavalo de Turim e Satantango são obras-primas expressivas que revelam o talento de um artista único, que sempre mereceu maior reconhecimento por parte dos cinéfilos. Tarr faleceu hoje. É difícil imaginar que não teremos novas obras desse gênio do cinema. Mas seus filmes são eternos.

Lembro que um dos momentos mais marcantes da minha trajetória cinéfila aconteceu em 2019, quando foi exibido Satantango, filme de sete horas, em uma sessão de cineclube em que coordenei o debate, com a maravilhosa participação do mestre Vicente Cecim. Que noite! Que debate! Que filme! Obrigado, Béla Tarr!

Agente

A trajetória de premiações de O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, amplia o alcance do filme e, felizmente, gera mais interesse para que um número maior de espectadores assista a esse excelente trabalho. A premiação como Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards — evento promovido pela maior associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos — merece especial atenção. As indicações ao Globo de Ouro, cuja premiação acontecerá no dia 11/1, podem gerar ainda mais prêmios para o filme nas categorias de Melhor Filme (Drama), Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama (Wagner Moura). Espero que o filme siga vencendo prêmios! O Agente Secreto já é um clássico do cinema brasileiro. Assista!

Dicas da semana

O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho e Nouvelle Vague de Richard Linklater (Cine Líbero Luxardo).

Desprezo de Jean-Luc Godard. Com Brigitte Bardot, Michel Picolli. Homenagem a atriz Brigitte Bardot (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 12, às 19h. Entrada gratuita).