A Persistência do Cinema na Escrita

É expressivo o número de livros lançados nos últimos anos com temas vinculados ao cinema. Acompanho com prazer os diversos lançamentos publicados no Brasil e no exterior, de autores expressivos que buscam ampliar o repertório cinematográfico de seus leitores. Nesse sentido, a história do cinema sempre foi valorizada por escritores que, por meio de pesquisas e interpretações consistentes, souberam aprofundar-se em temas relevantes sobre filmes, diretores e movimentos cinematográficos e, de modo pedagógico, compartilhar esse conhecimento com nós, leitores, ávidos por mais informações e reflexões sobre a sétima arte.

Compartilho, a seguir, com os leitores, algumas indicações de livros que merecem atenção e estudo, com o objetivo de ampliar e intensificar o repertório sobre cinema.

Boas leituras!

1) Kubrick Uma Odisseia de Robert P. Kolker e Nathan Abrams

Biografia do cineasta americano Stanley Kubrick com várias informações sobre a sua vida e realização de seus filmes. É uma das maiores e mais completas publicações sobre Kubrick com dados raros e pouco conhecidos sobre detalhes dos bastidores de suas obras como Glória feita de Sangue (1957), Lolita (1962), Dr. Fantástico (1964), 2001 Uma odisseia no Espaço (1968), Laranja Mecânica (1971), Barry Lyndon (1975), O Iluminado (1980), Nascido para Matar (1987) e De Olhos bem fechados (1999), incluindo detalhes de produções que ele esteve envolvido, mas não concluiu como A Face Oculta (1960) de Marlon Brando. Além de informações preciosas sobre sua filmografia, o livro compartilha histórias da vida pessoal de Kubrick e depoimentos de diversos colaboradores importantes de sua carreira. Para admiradores da obra de Kubrick, como eu, Kubrick Uma Odisseia foi um dos melhores livros lançados no mercado literário em 2025.

2)A Potência do Cinema Pernambucano e Diego Medeiros

O livro A Potência do Cinema Pernambucano, escrito por Diego Medeiros, especialista em Direito Audiovisual no Brasil, foi lançado durante uma edição do Festival de Cannes 2025, o que reforça a projeção internacional do cinema produzido em Pernambuco. Na obra, o autor analisa os fatores históricos, artísticos, culturais, socioeconômicos e políticos que contribuíram para transformar o cinema pernambucano em um dos mais premiados, inventivos e influentes do país nas últimas décadas. Ao longo do livro, Medeiros contextualiza o surgimento e a consolidação de uma cinematografia marcada pela força autoral, pela experimentação estética e pelo diálogo crítico com a realidade social brasileira a partir de filmes como Baile Perfumado (Lírio Ferreira e Paulo Caldas) e O Som ao Redor de Kleber Mendonça Filho que articulam crítica social, espaço urbano e memória histórica.

3) Trajetória do Cinema de Animação no Brasil de Ana Flávia Marcheti

Este livro celebra os 100 anos da arte da animação no Brasil e oferece um expressivo panorama da animação brasileira, reunindo informações sobre diversos filmes realizados em diferentes épocas no país. A obra compartilha entrevistas com alguns dos artistas que marcaram as produções nacionais e é uma das primeiras publicações a focar no processo criativo de animadores brasileiros, no formato de artbook. O livro de Ana Flávia Marcheti é fundamental para conhecer a trajetória da animação no Brasil e valoriza a animação nacional também como campo de estudo e pesquisa, ao destacar artistas que dedicaram seu talento a essa expressão artística.

Cine Alexandrino Moreira e Cineclube Pedro Veriano

A Fundação Cultural do Pará (FCP) anunciou esta semana a criação do Circuito FCP de Cinema, projeto que expande a rede de salas públicas de exibição em Belém. A iniciativa inclui a inauguração de dois novos espaços: o Cineclube Pedro Veriano, na Casa da Linguagem, e o Cine Alexandrino Moreira, na Casa das Artes. As novas salas atuarão em conjunto com o Cine Líbero Luxardo, mantendo uma programação voltada ao cinema nacional, independente e a produções estrangeiras fora do circuito comercial. As inaugurações oficiais estão previstas para ocorrer durante o mês de março. É uma satisfação receber esta notícia, que nos informa sobre a criação de novos espaços de cinema em Belém e que, de algum modo, reúne novamente dois grandes amigos cinéfilos em prol do cinema: meu querido pai Alexandrino Moreira e Pedro Veriano!

Dicas da semana

O Dia em que a Terra Parou de Robert Wise. Com Michael Rennie, Patricia Neal. Um clássico do cinema (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 10/2. Horário: 19h. Entrada gratuita).