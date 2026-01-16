Globo de Ouro 2026 Marco Antonio Moreira 16.01.26 15h02 "Uma Batalha após a Outra" (Divulgação) A vitória de O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro 2026, com os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator para Wagner Moura, representa a valorização do cinema brasileiro, especialmente porque temos grandes filmes sendo premiados e assistidos por um público cada vez maior. Depois de vários anos em que o cinema nacional foi desconsiderado pelas premiações internacionais, sobretudo no contexto do cinema norte-americano, é expressivo perceber que, finalmente, o Brasil tem produzido obras de grande qualidade que, ao serem reconhecidas, passam a chamar a atenção do público de modo ainda mais significativo. O Agente Secreto certamente será assistido por ainda mais pessoas. É também motivo de celebração o prêmio concedido ao excelente ator Wagner Moura, vencedor na categoria Melhor Ator, por uma atuação realmente extraordinária. Parabéns Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e toda a equipe do filme. Outros prêmios expressivos também marcaram a cerimônia: Uma Batalha após a Outra (foto) rendeu a Paul Thomas Anderson o Globo de Ouro de Melhor Direção, enquanto Hamnet venceu na categoria Melhor Filme – Drama. Em breve, todos os filmes indicados e premiados no Globo de Ouro poderão ser assistidos nos cinemas e nas plataformas de streaming. Veja a seguir a lista de alguns dos vencedores do Globo de Ouro 2026 no cinema: Melhor filme de drama "Hamnet: A vida antes de Hamlet" Melhor filme de comédia ou musical "Uma batalha após a outra" Melhor ator em filme de drama Wagner Moura, "O Agente Secreto" Melhor atriz em filme de drama Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet" Melhor filme em língua não-inglesa "O Agente Secreto" Melhor filme de animação "Guerreiras do K-Pop" Melhor direção em filme Paul Thomas Anderson, "Uma batalha após a outra" Melhor destaque em bilheteria "Pecadores" Melhor ator em filme de musical ou comédia Timothée Chalamet, "Marty Supreme Melhor atriz em filme de musical ou comédia Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria" Melhor roteiro em filme Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra" Melhor trilha sonora de filme "Pecadores" Melhor canção em filme "Golden", "Guerreiras do K-Pop" Melhor ator coadjuvante em filme Stellan Skarsgard, "Valor Sentimental" Melhor atriz coadjuvante em filme Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra" Continuação Felizmente, o Cine Líbero Luxardo continua sua excelente programação de qualidade, mantendo sua importante contribuição para a cinefilia paraense. Além de O Agente Secreto, que ainda está em exibição nesta sala, Valor Sentimental e Nouvelle Vague também integram a programação. Nouvelle Vague de Richard Linklater, é uma emocionante e afetuosa homenagem à turma da Nouvelle Vague que, nos anos 1950, atuou como crítica de cinema e, posteriormente, tornou-se cineasta, indicando novos modos de fazer e pensar o cinema. O principal homenageado do filme é o genial cineasta Jean-Luc Godard, a partir de uma narrativa que acompanha os bastidores do clássico Acossado (1960), de Godard, e todo o seu processo de criação artística. O filme de Linklater é uma homenagem a esse importante movimento cinematográfico, mas, de certa forma, também é uma celebração do cinema e de todo o seu potencial artístico e criativo, revelado por artistas geniais como Godard. Vale assistir! Dicas da semana Mostra de filmes paraenses em sessão comemorativa ao aniversário de Belém: O Fio que Nos Conecta de Kevin Castro; Desculpa Não Dizer que Te Amo, de Beatriz Balby e Umassuma – Lascas de Memórias, de Guaracy de Brito Jr. e Andrei Miralha (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 20/1. Horário: 19h. Entrada gratuita). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas cine news COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Cine News . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS DE CINE NEWS Cine News Globo de Ouro 2026 16.01.26 15h02 Cine News Melhores do Cinema em 2025 - ACCPA 09.01.26 14h59 Cine News Melhores do Cinema em 2025 02.01.26 13h12 Cine News Melhores filmes de 2025 26.12.25 16h04 Cine News Barry Lyndon e Um Estranho no Ninho: Clássicos completam 50 anos 19.12.25 17h31 Cine News Academia Paraense de Cinema 12.12.25 17h06 Cine News O Agente Secreto em destaque 05.12.25 17h32 Cine News O Agente Secreto 28.11.25 17h00