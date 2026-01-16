Capa Jornal Amazônia
CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Globo de Ouro 2026

Marco Antonio Moreira
fonte

"Uma Batalha após a Outra" (Divulgação)

A vitória de O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro 2026, com os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator para Wagner Moura, representa a valorização do cinema brasileiro, especialmente porque temos grandes filmes sendo premiados e assistidos por um público cada vez maior. Depois de vários anos em que o cinema nacional foi desconsiderado pelas premiações internacionais, sobretudo no contexto do cinema norte-americano, é expressivo perceber que, finalmente, o Brasil tem produzido obras de grande qualidade que, ao serem reconhecidas, passam a chamar a atenção do público de modo ainda mais significativo.

O Agente Secreto certamente será assistido por ainda mais pessoas. É também motivo de celebração o prêmio concedido ao excelente ator Wagner Moura, vencedor na categoria Melhor Ator, por uma atuação realmente extraordinária. Parabéns Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e toda a equipe do filme. Outros prêmios expressivos também marcaram a cerimônia: Uma Batalha após a Outra (foto) rendeu a Paul Thomas Anderson o Globo de Ouro de Melhor Direção, enquanto Hamnet venceu na categoria Melhor Filme – Drama.

Em breve, todos os filmes indicados e premiados no Globo de Ouro poderão ser assistidos nos cinemas e nas plataformas de streaming.

Veja a seguir a lista de alguns dos vencedores do Globo de Ouro 2026 no cinema:

Melhor filme de drama

"Hamnet: A vida antes de Hamlet"

Melhor filme de comédia ou musical

"Uma batalha após a outra"

Melhor ator em filme de drama

Wagner Moura, "O Agente Secreto"

Melhor atriz em filme de drama

Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"

Melhor filme em língua não-inglesa

"O Agente Secreto"

Melhor filme de animação

"Guerreiras do K-Pop"

Melhor direção em filme

Paul Thomas Anderson, "Uma batalha após a outra"

Melhor destaque em bilheteria

"Pecadores"

Melhor ator em filme de musical ou comédia

Timothée Chalamet, "Marty Supreme

Melhor atriz em filme de musical ou comédia

Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"

Melhor roteiro em filme

Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"

Melhor trilha sonora de filme

"Pecadores"

Melhor canção em filme

"Golden", "Guerreiras do K-Pop"

Melhor ator coadjuvante em filme

Stellan Skarsgard, "Valor Sentimental"

Melhor atriz coadjuvante em filme

Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"

Continuação

Felizmente, o Cine Líbero Luxardo continua sua excelente programação de qualidade, mantendo sua importante contribuição para a cinefilia paraense. Além de O Agente Secreto, que ainda está em exibição nesta sala, Valor Sentimental e Nouvelle Vague também integram a programação.

Nouvelle Vague de Richard Linklater, é uma emocionante e afetuosa homenagem à turma da Nouvelle Vague que, nos anos 1950, atuou como crítica de cinema e, posteriormente, tornou-se cineasta, indicando novos modos de fazer e pensar o cinema. O principal homenageado do filme é o genial cineasta Jean-Luc Godard, a partir de uma narrativa que acompanha os bastidores do clássico Acossado (1960), de Godard, e todo o seu processo de criação artística.

O filme de Linklater é uma homenagem a esse importante movimento cinematográfico, mas, de certa forma, também é uma celebração do cinema e de todo o seu potencial artístico e criativo, revelado por artistas geniais como Godard. Vale assistir!

Dicas da semana

Mostra de filmes paraenses em sessão comemorativa ao aniversário de Belém: O Fio que Nos Conecta de Kevin Castro; Desculpa Não Dizer que Te Amo, de Beatriz Balby e Umassuma – Lascas de Memórias, de Guaracy de Brito Jr. e Andrei Miralha (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 20/1. Horário: 19h. Entrada gratuita).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

