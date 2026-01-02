Melhores do Cinema em 2025

Na semana passada, compartilhei com os leitores da coluna minha lista dos melhores filmes de 2025. Hoje, publico novamente essa relação, ao lado de outras categorias, como melhor direção, ator, atriz, roteiro, entre outras. Essa lista foi apresentada na votação da lista geral da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), que será publicada na próxima semana.

Espero que essa seleção estimule o interesse de cinemaníacos e cinéfilos para que possam assistir ou rever essas obras cinematográficas.

Feliz 2026, com muita saúde, paz, prosperidade e ótimos filmes! Viva o cinema!

Melhores filmes de 2025

O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. Uma Batalha após a outra de Paul Thomas Anderson. Foi apenas um acidente de Jafar Panahi. Uma Bela Vida de Costa Gavras. Cloud Nuvem de Vingança de Kiyoshi Kurosawa. Manas de Marianna Brennand Fortes. Nosferatu de Robert Eggers. A Garota da Agulha de Magnus von Horn. Meu Bolo Favorito de Maryam Moqadam e Behtash Sanaeeha Dahomey de Mati Diop

Melhor Diretor: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)

Melhor Ator: Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Atriz: Victoria Carmen Sonne (A Garota da Agulha)

Melhor Ator coadjuvante: Benício del Toro (Uma Batalha após a outra)

Melhor Atriz coadjuvante: Marilyne Canto (Uma Bela Vida)

Melhor Roteiro: Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)

Melhor Roteiro adaptado: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha após a Outra)

Melhor Fotografia: Michał Dymek (A Garota da Agulha)

Melhor Cenografia: Craig Lathrop (Nosferatu)

Melhor Figurino: Linda Muir (Nosferatu)

Melhor Trilha musical: Christopher (Uma Bela Vida)

Melhor Documentário: Milton Bituca Nascimento de Flávia Moraes

Melhor Animação: Flow de Gints Zilbalodis

Melhor Montagem: Eduardo Serrano e Matheus Farias (O Agente Secreto)

Melhor Som: Moabe Filho, Tijn Hazen e Cyril Holtz (O Agente Secreto)

Melhor Efeitos especiais: Angela Barson (Nosferatu)

Melhor Maquiagem: David White (Nosferatu)

Bardot

Brigitte Bardot, como atriz, teve uma trajetória rara ao buscar ser uma intérprete para além dos rótulos de sua beleza, que encantou diversas gerações. E conseguiu. Suas atuações em O Desprezo (1963), de Jean-Luc Godard, e A Verdade (1960), de Henri-Georges Clouzot, confirmaram seu expressivo talento como atriz. Em 1974, ela anunciou o fim de sua carreira antes de completar 40 anos, informando que estava cansada da indústria cinematográfica e passando a se dedicar à defesa dos animais. Bardot marcou uma época de ouro do cinema e certamente merece atenção como uma expressiva personalidade feminina na história do cinema. Obrigado, Brigitte Bardot!

Estreias

Felizmente, o Cine Líbero Luxardo tem mantido excelentes estreias em sua programação e, logo no início do ano, já disponibiliza aos cinéfilos paraenses dois filmes muito elogiados pela crítica: Nouvelle Vague de Richard Linklater e Valor Sentimental de Joachim Trier.

Nouvelle Vague mostra os bastidores das filmagens de Acossado de Jean-Luc Godard, uma das obras-primas da Nouvelle Vague, movimento cinematográfico francês que propôs novos pensamentos sobre o modo de fazer e pensar o cinema. Linklater é um bom diretor com filmes expressivos em sua carreira como Antes do Amanhecer e Boyhood. Nouvelle Vague foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Musical ou Comédia e direção para Linklater.

Valor Sentimental é dirigido por Joachim Trier, cineasta dinamarquês-norueguês conhecido por filmes elogiados pela crítica como Thelma. O filme mostra a história de duas irmãs que se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Premiado com o Gran Prix do Festival de Cannes 2025, Valor Sentimental tem 8 indicações ao Globo de Ouro.

Dicas da semana

Nouvelle Vague de Richard Linklater e Valor Sentimental de Joachim Trier (Cine Líbero Luxardo)

Nunca aos Domingos de Jules Dassin. Com Melina Mercouri e Maximilian Schell (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 6, às 19h. Entrada gratuita).