Boas sessões de filmes nos cinemas e streaming

Em outros tempos, no mês de fevereiro, era possível assistir nos cinemas a alguns filmes brasileiros com temáticas vinculadas ao carnaval. Algumas produções da chanchada brasileira, por exemplo, representavam de modo bem-humorado o espírito do carnaval brasileiro por meio de comédias protagonizadas por Oscarito e Grande Otelo. Progressivamente, porém, esse tipo de programação foi substituído por uma variedade de filmes de outros gêneros, especialmente produções norte-americanas.

De qualquer maneira, a semana de Carnaval pode proporcionar um tempo ampliado para assistir a filmes, seja nos cinemas ou nos canais de streaming, em diferentes sessões. Por isso, compartilho com os leitores algumas indicações para aproveitar o Carnaval no modo cinemaníacos.

Boas sessões!

Sonhos de Trem (foto) de Clint Bentley. Com Joel Edgerton, Felicity Jones.

Um trabalhador ferroviário e lenhador no início do século XX no oeste americano lida com o luto e a solidão após uma tragédia familiar enquanto testemunha o mundo em transformação. Drama sensível que acompanha personagens atravessados por deslocamentos físicos e emocionais. O trem funciona como metáfora de passagem, memória e transformação, conduzindo encontros e despedidas que revelam sonhos interrompidos e desejos de recomeço. Adaptação da novela homônima escrita por Denis Johnson. 4 indicações ao Oscar incluído melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia (brasileiro Adolpho Veloso) e melhor Canção Original. Vencedor do Globo de Ouro de melhor fotografia. Excelentes atuações de Joel Edgerton e Felicity Jones. (NETFLIX).

Luta de Classes de Spike Lee. Com Denzel Washington.

Um produtor musical milionário enfrenta um dilema moral extremo quando o filho de seu motorista é sequestrado por engano, no lugar de seu filho, forçando-o a decidir se arrisca sua fortuna. Novo filme do cineasta norte-americano conhecido por suas obras de forte teor político e racial como Faça a coisa certa (1989), Malcom X (1992) e Infiltrado na Klan (2018). O filme aborda tensões sociais contemporâneas, discutindo desigualdade, identidade e conflito de classes sob o olhar crítico e provocador característico de Spike Lee. O filme é uma adaptação baseada no excelente filme Céu e Inferno (1963) de Akira Kurosawa. (APPLE TV).

Casa de Dinamite de Kathryn Bigelow. Com Rebecca Ferguson, Idris Elba.

Um míssil não identificado atingirá os Estados Unidos e investigações urgentes precisam descobrir os responsáveis para garantir um ataque eficaz e ao mesmo nível. Thriller dramático ambientado em um espaço doméstico que se transforma em território de tensão. A narrativa explora conflitos familiares e sociais revelando fragilidades, segredos e disputas de poder. A cineasta Kathryn Bigelow ganhou o Oscar de melhor direção pelo filme Guerra ao Terror (2008). (NETFLIX).

The Mastermind de Kelly Reichardt. Com Josh O'Connor, Alana Haim.

O filme mostra a história de um audacioso assalto a uma obra de arte na Nova Inglaterra nos anos 1970. Enquanto um dos ladrões planeja seu primeiro grande crime e se prepara para realizá-lo, um mundo marcado por mudanças sociais e políticas se faz cada vez mais presente em sua jornada. Drama psicológico centrado em um personagem estrategista e manipulador, cuja inteligência e ambição o levam a arquitetar planos complexos. A trama investiga os limites éticos do poder e da genialidade, revelando as consequências emocionais e morais de suas escolhas. (MUBI).

O Último Azul de Gabriel Mascaro. Com Denise Weinberg, Rodrigo Santoro.

Um Brasil distópico possui uma política de exílio forçado contra seus idosos para permitir que os jovens possam produzir sem se preocupar com os mais velhos, assim, o governo transfere esse grupo para colônias habitacionais onde eles possam "desfrutar" de seus últimos dias de vida. Novo longa do diretor brasileiro Gabriel Mascaro (Boi Neon) que investiga tensões sociais e afetivas em um contexto contemporâneo marcado por transformações ambientais e subjetivas. (NETFLIX).

O Morro dos Ventos Uivantes de Emerald Fennell. Com Margot Robbie.

Nova adaptação do clássico romance de Emily Brontë, o filme revisita a intensa e trágica história de amor entre Heathcliff e Catherine Earnshaw, ambientada nas paisagens sombrias e ventosas dos campos ingleses. A melhor adaptação da obra literária de Brontë é a produção de 1939, dirigida por William Wyler, com Laurence Olivier e Merle Oberon.(Cinemas).

Morra, amor de Lynne Ramsay. Com Jennifer Lawrence, Robert Pattison.

Uma dona de casa de uma área rural luta com a sua sanidade enquanto lida com a maternidade e a psicose. Baseado no romance de Ariana Harwickz. Drama intenso que acompanha uma mulher em crise emocional e afetiva, questionando os limites entre amor, obsessão e autodestruição. Indicação ao Oscar de Melhor atriz (Jennifer Lawrence). (MUBI).

Hot Milk de Rebecca Lenkiewicz. Com Emma Mackey, Fiona Shaw.

Baseado no romance de Deborah Levy, o filme acompanha a relação complexa entre mãe e filha durante uma temporada em uma cidade litorânea europeia. Entre desejo de emancipação, dependência emocional e descoberta pessoal, a protagonista confronta questões de identidade e autonomia. (MUBI).