O Liberal chevron right Colunas chevron right Cine News chevron right

CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Destaques da semana

Marco Antonio Moreira
fonte

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (Divulgação)

A programação do Cine Líbero Luxardo desta semana inclui o elogiado Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (foto), filme premiado que tem emocionado muitos espectadores ao propor diversas reflexões sobre a arte e o amor. A obra acompanha a história da família do autor William Shakespeare (1564-1616), revelando o impacto da perda de seu filho e como essa dor se transforma em criação artística.

A trama apresenta Agnes (Jessie Buckley), esposa de William Shakespeare (Paul Mescal), e o intenso luto pela morte de seu filho de 11 anos, Hamnet, vítima da peste bubônica. O filme mostra como essa perda inspirou a criação de uma das peças mais famosas do autor, Hamlet, tragédia escrita entre 1599 e 1601. A peça reconta a história do príncipe Hamlet, que busca vingar a morte de seu pai, o rei Hamlet, assassinado por seu irmão Cláudio, que o envenena e, em seguida, toma o trono ao se casar com a rainha.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet é dirigido por Chloé Zhao, vencedora do Oscar de Melhor Direção pelo belo filme Nomadland. O elenco principal conta com Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson e Joe Alwyn. O filme venceu o Globo de Ouro 2026 de Melhor Filme de Drama, e Jessie Buckley recebeu o prêmio de Melhor Atriz, sendo considerado um dos grandes favoritos ao Oscar 2026, com oito indicações. A produção reúne ainda nomes de destaque como Steven Spielberg e Sam Mendes.

Tarr

A Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), realizada no dia 21/1, na Casa das Artes, foi uma bela homenagem a esse genial cineasta, que faleceu recentemente e deixou um importante legado cinematográfico, com filmes como O Cavalo de Turim e Sátántangó. Minha apresentação sobre o diretor incluiu detalhes sobre seu estilo de filmar e de pensar o cinema, destacando suas principais características como autor, especialmente a estética utilizada de forma extraordinária em toda a sua filmografia. Assistam aos filmes de Béla Tarr! Agradeço à direção e à equipe da Casa das Artes, ao amigo John Fletcher e ao público presente nesta ação de difusão e formação em cultura cinematográfica.

ACCPA

Excelente Sessão Cult Debate da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) sobre o filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho no Cine Líbero Luxardo no dia 15/1/26. Agradeço a equipe e direção do Cine Líbero Luxardo e os espectadores presentes por ter a oportunidade de mediar expressivo debate nesta ação de cultura cinematográfica.

Cineclube

No dia 13, no Cineclube SINDMEPA, foi realizada uma bela homenagem à atriz Brigitte Bardot, com a exibição de O Desprezo, do mestre Jean-Luc Godard. Bardot apresenta, nesse filme, uma das melhores interpretações de sua carreira no cinema, em mais uma obra atemporal e genial de Godard. Já no dia 20/1, também no Cineclube SINDMEPA, em homenagem ao aniversário de Belém, foi exibida uma Mostra de Filmes Paraenses, com curtas-metragens de ficção e animação. Após a sessão, ocorreu um debate sobre o cinema paraense. Agradeço a presença dos diretores dos filmes exibidos e do público nesta sessão em homenagem a Belém e ao cinema paraense.

Cinema japonês

De 22 a 28 de janeiro, o Cine Líbero Luxardo recebe a Mostra de Cinema Japonês, com filmes que revelam a cultura, a sensibilidade e a diversidade do cinema do Japão. Trata-se de uma oportunidade imperdível para os cinemaníacos paraenses. Entre os filmes incluídos na programação estão O Caminho para a História, Aristocratas e Segunda Chance.

Oscar

As indicações ao Oscar 2026 de O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, fortalecem a carreira nacional e internacional do filme. No Brasil, o longa já ultrapassou um milhão e meio de espectadores nos cinemas. A produção foi indicada nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco.

O Senhor dos Anéis

O retorno da trilogia O Senhor dos Anéis aos cinemas é bem-vindo, pois permite rever o excelente trabalho dirigido por Peter Jackson e oferece a oportunidade de muitos espectadores assistirem aos filmes em uma sala de cinema.

Dicas da semana

Hamnet: A vida antes de Hamlet de Chloé Zhao. Globo de Ouro de melhor filme drama e melhor atriz. 8 indicações ao Oscar 2026 incluindo melhor filme (Cine Líbero Luxardo).

Ligeirinho de Ted Wilde. Com Harold Loyd. Comédia muda clássica com acompanhamento musical ao vivo de Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 27/1. Horário: 19h. Entrada gratuita).

Palavras-chave

colunas

cine news
Cine News
.
