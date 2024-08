Livros e documentários em destaque

Caetano Veloso, antes de se tornar um dos maiores compositores da música brasileira, já demonstrava sua sensibilidade como cinéfilo e crítico cinematográfico. Em seus escritos sobre filmes, Caetano revelava um olhar aguçado e apaixonado pelo cinema. Uma pesquisa minuciosa trouxe à luz diversos artigos que ele escreveu, agora compilados no livro "Cine Subaé - Escritos sobre Cinema" (1960-2023). Esta obra oferece aos leitores uma oportunidade única de conhecer um lado diferente de Caetano, onde suas opiniões e argumentos expressivos sobre diversos filmes ganham destaque. Leia e descubra um Caetano profundamente envolvido com a sétima arte!

Em seus escritos sobre filmes, Caetano revela um olhar aguçado e apaixonado pelo cinema. (Foto: Divulgação)

Werner Herzog é um dos maiores cineastas da história do cinema. Além de cineasta, ele também é autor de livros tão fascinantes quanto suas obras cinematográficas. Seu mais recente trabalho literário é uma autobiografia intitulada “Cada um por si e Deus contra todos”, recém-lançada no Brasil. No livro, Herzog compartilha memórias e reflexões profundas sobre sua maneira de se relacionar com a vida e a arte, especialmente o cinema. Autor de diversas obras-primas, como “O Enigma de Kaspar Hauser” (1974), Herzog sempre merece a total atenção dos cinéfilos.

Alguns documentários fascinantes estão disponíveis em plataformas de streaming e oferecem uma oportunidade para revisitar a história do cinema de maneira nostálgica e reflexiva. Recomendo especialmente os seguintes títulos: “Elizabeth Taylor e as Fitas Perdidas” de Nanette Burstein, que explora a vida da atriz Elizabeth Taylor por meio de entrevistas em fitas de áudio recém-descobertas gravadas nos anos 1960; “Eu sou Alfred Hitchcock” de Joel McCarthy, uma homenagem ao diretor a partir do centenário do primeiro longa-metragem do mestre do suspense; “Jane Fonda em 5 Atos” de Susan Lacy, no qual a atriz Jane Fonda compartilha relatos intensos de sua vida artística e pessoal; e “Retrato de Mike Nichols” de Douglas McGrath, que retrata a vida e obra do cineasta americano responsável por clássicos do cinema, como “A Primeira Noite de um Homem”.

O documentário de Nanette Burstein explora a vida da atriz Elizabeth Taylor por meio de entrevistas em fitas de áudio recém-descobertas gravadas nos anos 1960. (Foto: Divulgação)

Filme brasileiro

"Motel Destino" de Karim Aïnouz está em exibição no cine Líbero Luxardo. O filme teve boa repercussão no Festival de Cannes 2024 e é o primeiro filme de uma trilogia que o diretor realizará totalmente produzidos e ambientados no Ceará. Os filmes farão parte de seu universo cinematográfico e têm os títulos "Trevo de Quatro Navalhas" e "Lana Jaguaribe". Em breve, o cine Líbero Luxardo exibirá dois filmes muito elogiados: “Testamento” de Denys Arcand e “O Último Pub” de Ken Loach.

Minicurso e Roda de Cinema

Agradeço a participação de todos que estiveram no minicurso sobre Cinema Americano Clássico realizado no dia 26/8 na Casa das Artes. Agradeço também aos cinemaníacos que estiveram presentes na Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) realizado no dia 28/8 na Casa das Artes com informações e reflexões sobre a saga do personagem Alien no cinema. Minha gratidão a direção e equipe da Casa das Artes pelo oportunidade de colaborar com a cultura cinematográfica local.

Feira

Bela noite de memórias sobre cinemas, cineclubes e filmes. Agradeço o convite para participar da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e Multivozes em um bate-papo sobre cinemas, cineclubes e as histórias de Belém com minha querida mestra Luzia Álvares e mediação de Luciana Medeiros. Parabéns para os idealizadores e equipe da Feira!

Olympia na Rua

A quarta edição do Olympia na Rua está agendada para o próximo domingo (8), com a exibição de diversos curtas-metragens paraenses. Estão programados os curtas “Fotógrafo de Família” de Denise Espíndola, “Chama Verequete” de Luiz Arnaldo Campos e Rogério Parreira, “Josephina” de Zienhe Castro e “Ver-o-peso” de Januário Guedes, Sonia Rangel e Pedro Roland. O Olympia na Rua tem exibições em via pública, na frente do cinema Olympia, com acesso gratuito.

Cine SESC

As sessões regulares do Sesc Ver-o-Peso são sempre nas quartas, às 19h, e nos sábados, às 17h. A programação em setembro iniciará no dia 04/09, com o documentário "A Última Floresta", dirigido por Luiz Bolognesi.

Dicas da semana

“A Outra” de Woody Allen. Com Gena Rowlands, Gene Hackman. Homenagem à atriz Gena Rowlands. Excelente filme de Allen e uma das maiores atuações de Gena Rowlands no cinema (Cineclube SINDMEPA. Dia 03/9 às 19h. Entrada gratuita)