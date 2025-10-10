Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Colunas chevron right Cine News chevron right

CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Feliz Círio de Nazaré

Círio de Nazaré (Foto/O Liberal/Thiago Gomes)

O Círio de Nazaré sempre será uma referência de vida para muitas pessoas que encontram em sua religiosidade intensas relações de fé e esperança, especialmente sentidas nas manifestações religiosas realizadas no segundo domingo de outubro de cada ano. De modo pessoal ou coletivo, o Círio de Nazaré nos recorda, por meio de Nossa Senhora de Nazaré, diversas premissas necessárias em nossas vidas, das quais precisamos nos lembrar diariamente — como a fé, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, a esperança e o amor à família, ao próximo e à própria Nossa Senhora de Nazaré.

Nos últimos anos, o Círio de Nazaré tem ampliado seu alcance religioso e tocado pessoas de diferentes origens, gerando intensas emoções muitas vezes retratadas em diversos filmes. Como forma de homenagear Nossa Senhora de Nazaré e viver intensamente este período do ano com os leitores da coluna Cineclube, indico alguns filmes que podem e devem ser assistidos por aqueles que, movidos por sua religiosidade, desejam expandir sua fé e esperança a partir de obras que retratam o Círio de maneiras diversas, mas sempre com dignidade e emoção em devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Esses filmes podem ser encontrados em plataformas audiovisuais como YouTube, canais de streaming e também em DVD.

Feliz Círio de Nazaré!

Filmes:

  • Bodas de Ouro (1959) de Fernando Melo
  • Carro dos Milagres (1991) de Moisés Magalhaes. Baseado no conto de Benedito Monteiro.
  • Quero ser Anjo (2000) de Marta Nassar.
  • Círio de Nazaré - O Amor pela Senhora da Fé (2005) de Rosinha Megdessian
  • Coração do Humilde - O Círio de Nazaré (2006) de Gaspar Guimarães
  • Mãos de Outubro (2009) de Vítor Souza Lima. Um dos filmes mais premiados da história do cinema paraense
  • Nossa Senhora de Miritis (2011) de Andrei Miralha.
  • No Movimento da Fé (2013) de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes
  • Outubro. Segundo Domingo (2015) de Lari Ribeiro
  • Retratos da Fé (2018) de Carlos Waldney.
  • Círio de Nazaré - 228 Anos de História em Imagens (2020) de Eduardo Souza

Mostra Amazônia Memórias para o Futuro

A mostra “Amazônia Memórias para o Futuro” realizada pela Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz em parceria com a Makunaima Produção Audiovisual e o Museu Paraense Emílio Goeldi, ocorre de 16 a 22 de outubro no Cine Líbero Luxardo, com entrada gratuita. O evento apresenta uma curadoria de obras raras de Adrian Cowell e Vicente Rios, que documentaram por cinco décadas as transformações e conflitos na Amazônia.

A programação reúne também filmes contemporâneos, debates e sessões comentadas com a participação de cineastas, pesquisadores e lideranças indígenas como Vincent Carelli e Takumã Kuikuro, além do lançamento de obras de Jorge Bodanzky e do livro póstumo de Dom Phillips. Entre os destaques estão: Fugindo da Extinção (1999) sobre o contato com os indígenas Panará; Adeus, Capitão (2022) de Vincent Carelli sobre a memória do povo Gavião; “Na Trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau” (1984) de Cowell e Rios e obras recentes como “Mensageiras da Amazônia” (2022).

A mostra propõe um diálogo entre obras históricas e produções atuais, ressaltando a importância do cinema como instrumento de memória, resistência e reflexão sobre o futuro da Amazônia e de seus povos. Estarei presente na mostra, participando do debate sobre o filme O Abraço da Serpente de Ciro Guerra, no dia 22/10, às 19h, ao lado dos amigos e professores João de Jesus Paes Loureiro e Violeta Loureiro. Confira a programação completa da mostra nas mídias do Cine Líbero Luxardo.

Dicas da Semana

  • Malês de Antonio Pitanga, Paris, Texas de Win Wenders e Retrato de um Certo Oriente de Marcelo Gomes (Cine Líbero Luxardo).
  • Uma Batalha após a outra de Paul Thomas Anderson. Com Leonardo DiCaprio.
  • Quase Deuses de Joseph Sargent (Dia 14/10), O Circo de Charles Chaplin com acompanhamento musical do vivo de Paulo José Campos de Melo (dia 15/10) e Hipócrates de Thomas Lilti (Dia 16/10) (Cineclube SINDMEPA. Semana do Médico. Horário: 19h. Entrada gratuita).
