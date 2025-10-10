Feliz Círio de Nazaré Marco Antonio Moreira 10.10.25 16h32 Círio de Nazaré (Foto/O Liberal/Thiago Gomes) O Círio de Nazaré sempre será uma referência de vida para muitas pessoas que encontram em sua religiosidade intensas relações de fé e esperança, especialmente sentidas nas manifestações religiosas realizadas no segundo domingo de outubro de cada ano. De modo pessoal ou coletivo, o Círio de Nazaré nos recorda, por meio de Nossa Senhora de Nazaré, diversas premissas necessárias em nossas vidas, das quais precisamos nos lembrar diariamente — como a fé, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, a esperança e o amor à família, ao próximo e à própria Nossa Senhora de Nazaré. Nos últimos anos, o Círio de Nazaré tem ampliado seu alcance religioso e tocado pessoas de diferentes origens, gerando intensas emoções muitas vezes retratadas em diversos filmes. Como forma de homenagear Nossa Senhora de Nazaré e viver intensamente este período do ano com os leitores da coluna Cineclube, indico alguns filmes que podem e devem ser assistidos por aqueles que, movidos por sua religiosidade, desejam expandir sua fé e esperança a partir de obras que retratam o Círio de maneiras diversas, mas sempre com dignidade e emoção em devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Esses filmes podem ser encontrados em plataformas audiovisuais como YouTube, canais de streaming e também em DVD. Feliz Círio de Nazaré! Filmes: Bodas de Ouro (1959) de Fernando Melo Carro dos Milagres (1991) de Moisés Magalhaes. Baseado no conto de Benedito Monteiro. Quero ser Anjo (2000) de Marta Nassar. Círio de Nazaré - O Amor pela Senhora da Fé (2005) de Rosinha Megdessian Coração do Humilde - O Círio de Nazaré (2006) de Gaspar Guimarães Mãos de Outubro (2009) de Vítor Souza Lima. Um dos filmes mais premiados da história do cinema paraense Nossa Senhora de Miritis (2011) de Andrei Miralha. No Movimento da Fé (2013) de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes Outubro. Segundo Domingo (2015) de Lari Ribeiro Retratos da Fé (2018) de Carlos Waldney. Círio de Nazaré - 228 Anos de História em Imagens (2020) de Eduardo Souza Mostra Amazônia Memórias para o Futuro A mostra “Amazônia Memórias para o Futuro” realizada pela Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz em parceria com a Makunaima Produção Audiovisual e o Museu Paraense Emílio Goeldi, ocorre de 16 a 22 de outubro no Cine Líbero Luxardo, com entrada gratuita. O evento apresenta uma curadoria de obras raras de Adrian Cowell e Vicente Rios, que documentaram por cinco décadas as transformações e conflitos na Amazônia. A programação reúne também filmes contemporâneos, debates e sessões comentadas com a participação de cineastas, pesquisadores e lideranças indígenas como Vincent Carelli e Takumã Kuikuro, além do lançamento de obras de Jorge Bodanzky e do livro póstumo de Dom Phillips. Entre os destaques estão: Fugindo da Extinção (1999) sobre o contato com os indígenas Panará; Adeus, Capitão (2022) de Vincent Carelli sobre a memória do povo Gavião; “Na Trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau” (1984) de Cowell e Rios e obras recentes como “Mensageiras da Amazônia” (2022). A mostra propõe um diálogo entre obras históricas e produções atuais, ressaltando a importância do cinema como instrumento de memória, resistência e reflexão sobre o futuro da Amazônia e de seus povos. Estarei presente na mostra, participando do debate sobre o filme O Abraço da Serpente de Ciro Guerra, no dia 22/10, às 19h, ao lado dos amigos e professores João de Jesus Paes Loureiro e Violeta Loureiro. Confira a programação completa da mostra nas mídias do Cine Líbero Luxardo. Dicas da Semana Malês de Antonio Pitanga, Paris, Texas de Win Wenders e Retrato de um Certo Oriente de Marcelo Gomes (Cine Líbero Luxardo). Uma Batalha após a outra de Paul Thomas Anderson. Com Leonardo DiCaprio. Quase Deuses de Joseph Sargent (Dia 14/10), O Circo de Charles Chaplin com acompanhamento musical do vivo de Paulo José Campos de Melo (dia 15/10) e Hipócrates de Thomas Lilti (Dia 16/10) (Cineclube SINDMEPA. Semana do Médico. Horário: 19h. Entrada gratuita). 