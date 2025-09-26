XXVIII Encontro SOCINE em Belém

De 30 de setembro a 03 de outubro de 2025, a Universidade Federal do Pará será a sede do XVIII Encontro SOCINE, marco inédito para a região Norte. O evento é promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (SOCINE), com o objetivo de divulgar pesquisas da área e fomentar articulações entre pesquisadores de diferentes regiões e países. Mais de 600 pesquisadores estarão em Belém para apresentar suas pesquisas em uma programação composta por conferências, mesas, comunicações de trabalho e lançamentos de livros.

O tema geral desta edição é “Olha Já! Do extrativismo de imagens aos cinemas das Amazônias”. A expressão “Olha Já”, comum em vários estados do Norte, foi escolhida para enfatizar o caráter regional e coletivo do evento. A proposta é destacar a necessidade de um olhar urgente para os cinemas do Norte, valorizando sua produção e diversidade. Na programação, a Mesa de Abertura terá a participação de cineastas de quatro diferentes estados amazônicos. Outro destaque é a mesa “Cinemas Indígenas da Amazônia Paraense”, reunindo cineastas de diversas etnias do Estado.

O Encontro SOCINE é reconhecido por refletir a amplitude de temas do campo de estudos do cinema e audiovisual. Nesta edição, os trabalhos abrangem estudos sobre som, fotografia, direção de arte, montagem e teoria do cinema, além de pesquisas sobre cineclubes, cinema negro, cinema queer, cinema latino-americano, políticas públicas, festivais, cineastas e gêneros específicos. Temas atuais, como os impactos da Inteligência Artificial no audiovisual, também estão contemplados.

A programação será distribuída em dois espaços do campus da UFPA. O Centro de Eventos Benedito Nunes vai sediar a mesa de abertura, as conferências e as homenagens. Já as apresentações de trabalho ocorrerão em diversas salas simultâneas no Espaço Mirante do Rio. Apresentarei, com muita satisfação, neste histórico encontro, no segmento Cinema e Educação: Experiências e Modos de Ver, meu trabalho de pesquisa de doutorado intitulado Paisagem na Neblina da Arte Cinematográfica: Um Pacto Cinéfilo do Cineclube da Associação Paraense de Críticos de Cinema (APCC).

De acordo com o professor Alex Damasceno, um dos coordenadores do encontro da SOCINE em Belém-PA, desde 2018, ocorreram articulações de professores da UFPA com as diretorias da SOCINE para trazer o evento para a UFPA, na região norte do Brasil, como uma estratégia de descentralização da pesquisa em cinema e audiovisual no país. Será a primeira vez, em 28 edições, que o Encontro SOCINE vai acontecer em um estado da região.

Espero que o público paraense prestigie este importante evento sobre cinema em Belém. Todas as informações sobre a programação do XXVIII Encontro SOCINE podem ser acessadas no site oficial: socine2025.ufpa.br.

Paris, Texas

Assistir novamente Paris, Texas de Wim Wenders, especialmente em cópia restaurada em 4K, e mediar um debate sobre este excelente filme foi, sem dúvida, um dos grandes momentos cinéfilos do ano. A obra de Wenders permanece como um dos melhores trabalhos deste extraordinário diretor. Sensível e emocionante, Paris, Texas nos lembra da intensa força criativa do cinema em revelar histórias e personagens delicados de modo cinematograficamente simples e, ao mesmo tempo, complexo.

Da extraordinária trilha musical de Ry Cooder à direção de fotografia de Robby Müller, das atuações de Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski ao encantamento proporcionado pela direção de Wenders, Paris, Texas merece todas as atenções de cinéfilos e cinemaníacos. O debate sobre o filme ocorreu no dia 25/9, na Sessão Cult Debate da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), em parceria com o Cine Líbero Luxardo, celebrando os 40 anos de seu lançamento nos cinemas. Paris, Texas é um dos melhores programas do ano no Cine Líbero Luxardo.

Claudia Cardinale

Claudia Cardinale foi uma atriz que interpretou intensos personagens no cinema. Em muitos filmes, sua bela presença tornava a cena especial, intensa e diferente. Assisti a muitos filmes com Cardinale. Entre tantos que marcaram sua carreira, lembro especialmente de Vagas Estrelas da Ursa (foto), Rocco e Seus Irmãos, O Leopardo de Luchino Visconti, Fellini 8½ de Federico Fellini, Era uma Vez no Oeste de Sergio Leone, A Moça com a Valise de Valerio Zurlini e Fitzcarraldo de Werner Herzog.

Seu falecimento deixa um sentimento de tristeza em relação à sua memória no cinema e a um período especial vivido pela sétima arte nos anos 1960 e 1970, quando tantos talentos se destacaram. Mas seu legado é eterno. Por coincidência, na véspera de sua partida, assisti a algumas partes do excelente Vagas Estrelas da Ursa, de Visconti, um de seus melhores filmes. Obrigado, Claudia Cardinale!

Dicas da semana

Paris, Texas de Win Wenders. Com Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski. Palma de Ouro no Festival de Cannes (Cine Líbero Luxardo).

A Nova Babilônia de Grigori Kozintsev e Leonid Trauberg. Clássico do cinema russo. Acompanhamento musical ao vivo com Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Dia 30/9. Horário: 19h. Entrada gratuita).