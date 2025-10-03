'Malês' em exibição no Cine Líbero Luxardo Marco Antonio Moreira 03.10.25 15h48 O filme Malês (foto) leva o espectador ao coração da Revolta dos Malês, a maior insurreição de pessoas escravizadas da história do Brasil. Em 1835, Salvador se torna palco de um levante histórico, quando homens e mulheres negros — escravizados e libertos — se unem contra a opressão da escravidão. Guiados pela coragem e pela fé, africanos muçulmanos, conhecidos como malês, lideram a rebelião sob a inspiração de figuras como Pacífico Licutan (Antonio Pitanga), que prega a união de diferentes povos, tradições e crenças para fortalecer a luta pela liberdade. No centro da trama, um casal arrancado de sua terra natal na África é separado e trazido ao Brasil como escravizado. Enquanto lutam para sobreviver e sonham com o reencontro, encontram no movimento dos Malês não apenas a chance de resistir, mas também a esperança de recuperar sua dignidade e escrever uma nova história. Mais do que um retrato histórico, Malês é uma narrativa de emoção, coragem e resistência — um filme que convida o público a reviver uma batalha esquecida, mas fundamental, da nossa memória coletiva. O filme teve sua première nacional no Festival do Rio 2024 e é dirigido por Antonio Pitanga, renomado ator do cinema brasileiro que participou de diversos filmes importantes e trabalhou com grandes cineastas, como Glauber Rocha e Carlos Diegues. Malês é um projeto idealizado por Pitanga há três décadas e que finalmente ganhou vida graças à sua persistência e dedicação. O elenco conta com Antonio Pitanga, Rocco Pitanga e Camila Pitanga. Atualmente, o filme está em exibição no Cine Líbero Luxardo. Além de Malês, o Cine Líbero Luxardo apresenta uma excelente programação, com a exibição de Paris, Texas, belo filme de Wim Wenders estrelado por Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski, e do brasileiro Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes. Inspirado no romance homônimo de Milton Hatoum, vencedor do Prêmio Jabuti, o filme retrata a saga de imigrantes libaneses no Brasil e os desafios enfrentados na floresta amazônica. Retrato de um Certo Oriente concorreu ao Prêmio Redentor na Competição de Longa-Metragem de Ficção da Première Brasil do Festival do Rio 2024. SOCINE A realização do XXVIII Encontro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (SOCINE), nesta semana, em Belém, na Universidade Federal do Pará (UFPA), foi um momento histórico para todos que apreciam o cinema. Diversas apresentações de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil enriqueceram o conhecimento dos participantes, proporcionando momentos intensos de aprendizado e valorização da pesquisa cinematográfica. Agradeço a oportunidade de apresentar, neste encontro, meu trabalho de pesquisa de doutorado intitulado Paisagem na Neblina da Arte Cinematográfica: Um Pacto Cinéfilo do Cineclube da Associação Paraense de Críticos de Cinema (APCC). Parabéns à SOCINE, à coordenação geral do evento em Belém, à UFPA por sediar esse expressivo encontro nacional sobre cinema, e a todos os pesquisadores e ao público que prestigiaram essa importante ação de cultura e pesquisa. Mostra Amazônia, memórias para o futuro O Cine Líbero Luxardo recebe, entre os dias 16 e 22 de outubro, a mostra “Amazônia, Memórias para o Futuro”, uma programação especial dedicada à preservação da memória cultural, social e ambiental da região amazônica. Todas as sessões são gratuitas, com retirada de ingressos disponível no próprio cinema, meia hora antes de cada exibição. A mostra reúne curtas, longas e documentários que percorrem mais de 40 anos de história da Amazônia, revelando as lutas, tradições, saberes e desafios enfrentados por seus povos. O público terá a oportunidade de revisitar obras marcantes, conhecer produções recentes e refletir sobre as transformações sociais e ambientais que atravessam o território amazônico. Além da exibição dos filmes, a programação se estende com comentários e rodas de conversa com convidados especiais, ampliando o diálogo entre cinema, memória e realidade atual da região. O evento contará ainda com a estreia de um novo filme e com o lançamento de um livro, reforçando o compromisso da mostra em promover a arte como espaço de reflexão crítica e construção de futuros possíveis para a Amazônia. Dica da Semana Disque 8 Butterfield de Daniel Mann. Com Elizabeth Taylor, Laurence Harvey. Uma mulher é atormentada por impulsos contraditórios entre consciência e desejo. Marcada por uma experiência traumática na adolescência e por uma mãe que se recusa a encarar os fatos, ela mergulha em uma sucessão de casos ilícitos. Até que, inesperadamente, se apaixona de verdade por um homem repleto de problemas. A interpretação rendeu a Elizabeth Taylor o Oscar de Melhor Atriz (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 7/10. Horário: 19h. Entrada franca). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas cine news COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Cine News . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS DE CINE NEWS Cine News 'Malês' em exibição no Cine Líbero Luxardo 03.10.25 15h48 Cine News XXVIII Encontro SOCINE em Belém 26.09.25 17h52 Cine News O Legado de Robert Redford 19.09.25 18h27 Cine News O Último Azul é o grande destaque da semana 12.09.25 17h39 cine news O Cinema como Memória: A Obra de Silvio Tendler 05.09.25 18h00 Cine News Cinema paraense em destaque 29.08.25 17h00 Cine news Pssica e Boiuna ganham destaque no audiovisual nacional 22.08.25 17h00 Cine News Academia Paraense de Cinema 15.08.25 0h12