O Legado de Robert Redford

O ator, diretor e produtor Robert Redford (foto) sempre se destacou em seu trabalho no cinema, marcado por intensa personalidade. Como ator, lembro-me dele em vários filmes nos quais se mostrava de modo expressivo, como Todos os Homens do Presidente (1976) de Alan Pakula; Butch Cassidy (1969) de George Roy Hill; Brubaker (1980) de Stuart Rosenberg; Mais Forte que a Vingança (1972) de Sidney Pollack; Golpe de Mestre (1973) de George Roy Hill; e Nosso Amor de Ontem (1973) de Sidney Pollack. Na TV, destaco sua participação nas séries Além da Imaginação e Alfred Hitchcock Presents.

No início dos anos 1980, Redford passou também à direção, demonstrando grande talento e realizando filmes impactantes como Gente como a Gente (1980), Quiz Show (1994) e Leões e Cordeiros (2007). Mas foi com Nada é para Sempre (1993) que realizou seu melhor filme: uma obra artística brilhante na qual demonstrou toda a sensibilidade de um grande diretor ao narrar a história de uma família com dois irmãos unidos por suas semelhanças e cumplicidade.

Além de seu trabalho como ator e diretor, Redford também se destacou na fundação do Instituto Sundance, criado em 1981, uma organização sem fins lucrativos voltada ao apoio a artistas independentes de cinema. A proposta do Sundance estimula o surgimento de novos talentos na indústria audiovisual por meio de bolsas e laboratórios de desenvolvimento. O Festival de Cinema de Sundance, criado em 1978, foi posteriormente incorporado pelo Instituto e é realizado anualmente em Park City, Utah, consolidando-se como o maior festival de cinema independente dos Estados Unidos.

Discreto, inteligente e com uma longa carreira no cinema e na TV, Redford contribuiu, por meio de seus filmes, para a construção de um novo cinema americano, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, marcado por temas mais expressivos e socialmente relevantes. Um exemplo é Todos os Homens do Presidente, que aborda o caso Watergate — fato crucial para a política norte-americana — em uma obra que está entre as melhores já realizadas sobre a importância do jornalismo.

Ele foi um dos poucos artistas que souberam lidar com a fama, tornando seu trabalho artístico mais relevante que qualquer referência ligada ao mundo das celebridades cinematográficas. Redford marcou uma época que merece ser mais reconhecida e admirada por todos aqueles que amam o cinema. Obrigado, Robert Redford!

Bergman

Ingmar Bergman é um dos mais completos e complexos diretores da história do cinema. Seus filmes apresentam intensa expressividade estética e temática, com atuações marcantes de atores de altíssimo talento e competência artística como Liv Ullman, Max Von Sydow, Bibi Andersson, Ingrid Thulin e Gunnar Björnstrand. A Mostra Ingmar Bergman, em exibição no Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará (SINDMEPA), proporcionou ao público a oportunidade de assistir ou rever obras-primas desse diretor que merecem atenção, como A Hora do Lobo, Vergonha e O Rosto. O último filme da mostra será o magistral Sonata de Outono, com duas atrizes geniais em papéis históricos: Liv Ullmann e Ingrid Bergman. A sessão será na terça-feira, dia 23, com entrada gratuita. Assista aos filmes de Bergman e descubra sua importância para o cinema como arte!

Tendler

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promoveu, no dia 17/9, na Casa das Artes, uma Roda de Cinema em homenagem ao cineasta Silvio Tendler, falecido no início de setembro. Tendler tornou-se uma das vozes mais relevantes do documentário brasileiro ao longo de mais de 50 anos de carreira. A homenagem a Tendler incluiu reflexões sobre sua filmografia, a apresentação de entrevistas do diretor e debates acerca da relação de sua obra com a memória e a história do Brasil. Agradeço à direção e à equipe da Casa das Artes, assim como aos espectadores presentes nesta Roda de Cinema.

Ghibli Fest

É imperdível a mostra de filmes do renomado estúdio japonês Studio Ghibli, que estreou no Cine Líbero Luxardo no dia 18/9. A programação apresenta diversas produções dirigidas pelo mestre Hayao Miyazaki e oferece uma oportunidade rara de assistir — ou rever — no cinema clássicos como A Viagem de Chihiro (2001), Meu Amigo Totoro (1988) e O Castelo Animado (2004). É uma das melhores programações do ano. Confira!

Malês

Belo dia de cinefilia na sessão debate do filme Malês dirigido e interpretado por Antônio Pitanga, uma das maiores referências do cinema brasileiro. Pitanga tem expressivo histórico de filmes importantes no cinema nacional e trabalhou com excelentes diretores como Glauber Rocha e Carlos Diegues. Participar e fazer a mediação de um debate deste filme com Pitanga foi uma grande satisfação para minha trajetória cinéfila. Agradeço aos produtores do filme pelo convite!

Dicas da Semana

Ghibli Fest. Mostra de filmes do Studio Ghibli (Cine Líbero Luxardo)

Mostra Ingmar Bergman. Homenagem a um dos maiores diretores da história do cinema. Dia 23/9 - Sonata de Outono (1978). Com Liv Ullman, Ingrid Bergman (Cineclube SINDMEPA. Horário: 19h. Entrada gratuita).