É inspirador estudar cinema e conhecer tantas histórias e personagens que contribuíram para o cenário cultural vinculado à sétima arte em nosso estado. De certo modo, todas as trajetórias que refletem tanto amor pelo cinema encontram ressonância na admiração e na paixão que tenho por essa arte. Inspirado por essas histórias, por agentes culturais e pelas diversas ações cinematográficas em nossa cidade, e movido pela vontade de colaborar ainda mais com o cinema paraense, elaborei uma nova iniciativa. Com a proposta de fortalecer e ampliar as ações de cultura cinematográfica no Pará, criei, com parceria importante da mestra, escritora, pesquisadora e crítica de cinema Luzia Álvares, a Academia Paraense de Cinema.

A premissa básica da Academia é consolidar e dar visibilidade à rica história e à produção contemporânea do cinema no estado, além de promover, apoiar e articular estudos e ações práticas para o fortalecimento do audiovisual na região amazônica. O patrono da Academia Paraense de Cinema é o nosso querido Pedro Veriano, que sempre nos inspira a demonstrar nosso amor pelo cinema. Ele e meu pai, Alexandrino, serão para sempre intensas referências na minha trajetória cinéfila. A divulgação da criação da Academia Paraense de Cinema, no dia 9 de agosto, foi uma homenagem ao Dr. Pedro, que completaria 89 anos nesta data.

As diretrizes de trabalho da Academia incluem a valorização e a preservação da memória do cinema paraense; o apoio a projetos de restauração de filmes e materiais históricos; o fomento à produção cinematográfica local, colaborando e estimulando a criação de editais; a criação de prêmios e selos de qualidade que destaquem cineastas, profissionais técnicos e filmes de relevância artística e social; além da ampliação do acesso do público ao cinema paraense, por meio da organização de mostras itinerantes, exibições em praças, cineclubes comunitários e parcerias com escolas para levar o cinema local a novos públicos. Outras diretrizes serão elaboradas nos próximos meses.

Os membros da Academia Paraense de Cinema serão indicados por meio de uma comissão que convidará profissionais de diversos segmentos vinculados ao cinema e ao audiovisual paraense.

A Academia Paraense de Cinema será oficialmente apresentada ao público em evento aberto no dia 1º de novembro, às 18h, em local ainda a ser definido, data que celebrará os 58 anos de fundação do Cineclube da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA).

Espero que a Academia Paraense de Cinema possa colaborar com o cinema paraense, somando-se a tantas ações culturais expressivas já existentes em nossa cidade. Vamos em frente, em nome do nosso amor pelo CINEMA!

Melhores Filmes do Século XXI (2)

Na semana passada, publiquei uma relação dos melhores filmes do século XXI na proposta de contribuir com diversos debates sobre filmes realizados neste século. Esta semana, incluo outros filmes intensamente expressivos que merecem estar na minha relação de melhores produções do século XXI com filmes excelentes dirigidos por Woody Allen, Ken Loach, Werner Herzog, Win Wenders, Walter Salles, Denys Arcand e João Moreira Salles:

Match Point – Ponto Final, Meia noite em Paris, Blue Jasmine e Roda Gigante de Woodyy Allen, A Caverna dos Sonhos Esquecidos e Encontros no Fim do Mundo de Werner Herzog, Pina de Wim Wenders, Eu, Daniel Blake de Ken Loach, Melancholia de Lars Von Trier, Aquarius de Kleber Mendonça Filho, A Separação Asghar Farhadi, Elefante de Gus Van Sant, Ela de Spike Jonze, Labirinto de Fauno de Guillermo Del Toro, Cache de Michael Haneke, Shame de Steve McQueen, Edifício Máster de Eduardo Coutinho, O Pianista de Roman Polanski, Leviatã de Andrey Zvyagintsev, 4 meses 3 semanas 2 dias de Cristian Mungiu, Cemitério do Esplendor Apichatpong Weerasethakul, Martírio de Vincent Carelli, Tatiana Almeida, Ernesto de Carvalho, Viajo porque preciso volto porque te amo de Marcelo Gomes, Karim Aïnouz, Febre do Rato de Cláudio Assis, Santiago de João Moreira Salles, , Incêndios de Dennis Villeneavue, As Praias de Agnès de Agnès Vardá, As Invasões Bárbaras de Denys Arcand, Dente Canino de Yorgos Lanthimos e Ainda estou aqui de Walter Salles.

Outros filmes poderão ser lembrados, ampliando esta lista de melhores. Espero que os leitores sintam curiosidade em assistir a estes e a outros filmes e que possam participar de um intenso debate sobre o cinema realizado no século XXI.

Dicas da Semana

Um Lobo entre Cisnes de Marcos Schechtman, Helena Varvaki (Cine Líbero Luxardo)

14ª Mostra Ecofalante de Cinema. De 21 a 27/8/25 (Cine Líbero Luxardo).

A Grande Briga de Don Camillo de Camile Garllone. Com Fernandel. Mostra de Comédias Italianas (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 19/8, às 19h. Entrada gratuita).