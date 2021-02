Compositor paraense Yuri Wariss lançou o single 'Dynamite', que compõe o EP 'YES!'

Música

(Leandro Tocantins)

O compositor paraense Yuri Wariss, por meio da SWAM Studios, lançou em todas plataformas digitais o single "Dynamite", que compõe o EP "YES!".

Formatura

(Divulgação)

Com o canudo na mão e sonho realizado, Adely Swanne Carvalho Afonso formou recentemente no curso de Administração.

15 anos

(GQ Estúdio)

Giordana Profeti comemorou 15 anos com linda festa na capital paraense. A beleza teve assinatura de Fabricio Figueira e Junior Fiel.

Niver

(Divulgação)

O fonoaudiólogo Muller Lima festejou idade nova com comemoração restrita aos familiares em Belém.

Verão 2021

(Marcio Farias)

O sotaque baiano vai ganhar destaque nas telas do Multishow a partir de hoje (08 de fevereiro) com a estreia do TVZ Verão Ao Vivo, sob o comando de Léo Santana.

Youtuber

(Divulgação)

O ator e apresentador paraense Joaquim Araújo se destaca com canal no Youtube onde dá dicas para se divertir na capital paulista, onde é radicado.

Beleza

(Divulgação)

A modelo Kauane Nava se destaca em editoriais de moda na capital paraense. Ela também é a mais nova Bacharel em Direito.

Universo Geek

O mundo fantástico dos geeks é atração na Praça Central do Castanheira Shopping. A exposição BR Toys Collections reúne centenas de personagens icônicos das indústrias do entretenimento mundial - Marvel e DC Comics. Estão por lá Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, A Liga da Justiça, Homem Aranha. A expo apresenta ainda dezenas de fotografias de alguns personagens em pontos turísticos de Belém, todas assinadas pelo fotógrafo Fernando Sette. Visitação até 28 de fevereiro, em horário comercial

Memórias

Guardar histórias e lembranças para as gerações futuras. Foi pensando nisso que a juíza Adriana Tristão, do TJPA, escreveu o livro “Os três, meninos da minha alma”. A obra, que foi escrita em grande parte durante a pandemia, traz relatos das várias etapas da criação dos três filhos da autora, além de dicas que podem ser aproveitadas por outros pais e mães. Publicado este ano pela Editora Kelps, o livro pode ser adquirido diretamente com a autora pelo e-mail adrianadacosta.tristao@gmail.com nas versões física e, em breve, e-book.

Lançamento

Com influências no rock progressivo e indie, DeadNow, banda de Castanhal (PA), lançou seu primeiro clipe da carreira: “Sádicos Testas de Ferro” (2021), música-faixa do EP de estreia profissional, “ Blue For Freedom ” (2020), produzido de forma totalmente autoral e independente pelos integrantes da banda. Executando desde a gravação, mixagem, filmagens e até mesmo animação. Por ser um dos sons mais animados e rápidos da banda, “Sádicos Testas de Ferro” é uma música energizante e que transmite a energia psicodélica da banda

Arte

O cotidiano amazônico em suas variadas interpretações artísticas visuais é a temática do "Imagens Cotidianas", incentivo às artes visuais/fotografia, realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, cujo objetivo é fomentar e divulgar a produção paraense de artes visuais/fotografia. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de março pelo site www.sesc-pa.com.br O objetivo é fomentar e divulgar a produção paraense por meio de exposições virtuais, assim como valorizar a cultura amazônica a partir da criação e do olhar de quem vivencia esse cotidiano.

POUCAS & BOAS

- A paraense Kamila Leão foi uma das vencedoras do 1º Prêmio de Vídeos Educativos de Formação Profissional Rural e Promoção Social do SENAR. Ela mostrou a divisão de colônias das abelhas sem ferrão (meliponicultura).

- Pode ser vista até o dia 28 de fevereiro, no Parque Shopping Belém, a exposição “Histórias de Carnaval com Escolas de Samba”, que busca aproximar o público do histórico festivo da capital paraense e relembrar desfiles memoráveis.

- O presidente do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), do estado de Mato Grosso, Antônio Wrobel e o diretor executivo, João Pinheiro, estiveram em Belém, onde pretendem abrir novas Agências de Crédito Cooperativo.

- Os bailes “Vermelho & Verde” e “Arrastão da Folia” que seriam realizados este mês no clube Grêmio Português, em Belém, tiveram que ser cancelados por causa da pandemia.

- Já faz sucesso o Sábado na Lenha, que Cristiane Salomão lançou em seu buffet de almoço, destacando carnes de cortes especiais.