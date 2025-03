Conheça a madrinha de escola de samba que vai desfilar na Aldeia Amazônica

Exposição

A mostra coletiva “Um Norte em Nós”, que reúne mais de 30 obras de 12 artistas, por meio de diferentes linguagens – como pintura, fotografia e videoarte, com percepções sobre a Amazônia paraense e suas múltiplas identidades, será aberta dia 14 de março, às 19h30, na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, vinculada ao Instituto Cultural Vale. A entrada é franca.

Música

O Sesc Casa da Música prorrogou as inscrições para as bolsas de estudos para a Orquestra Jovem Sesc no Pará. A ação visa formar novos talentos musicais concedendo bolsas de estudos de R$ 400,00 mensais por 12 meses. As inscrições agora seguem presenciais até 14/03 no Sesc Casa da Música e no Sesc Doca.

Robótica

Estão abertas as inscrições para o I Desafio Amazônico de Robótica - Sustentabilidade na Amazônia e COP 30, competição que objetiva associar os desafios tecnológicos às discussões ambientais do Evento Climático da ONU, em Belém. A realização é da Sectet, Fundação Guamá e UFPA. Todas as informações estão no site: www.desafioamazonicoderobotica.tec.br

Direito

Nomes como os ministros Benjamin Zymler (TCU), Alexandre Agra Belmonte (TST), Benedito Gonçalves (STF) e Edson Fachin (STF) estão entre os co-autores da segunda edição da obra paraense “Direito Público e Suas Transversalidades”, que será lançada em dezembro pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP). Nesta edição, a capa é assinada pelo advogado criminalista Roberto Lauria.

Beach Tennis

A Federação Paraense de Beach Tennis, comandada por Celestino Rocha, promove até domingo, 16, a 1ª Etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis. Realizado na Arena Plaza e BT Point, o evento oferecerá 12 mil reais em premiação.

Business

(Foto: Divulgação)

Fiama Araújo, CEO da BR Growler, comemora o sucesso de sua marca de garrafas e copos, que faz sucesso na sociedade paraense.

Moda

(Foto: Will Brito)

A advogada Jheniffer Missel Storquio brilhou em ensaio fotográfico de moda na capital paraense.

Sucesso

(Foto: Divulgação)

O advogado e consultor empresarial William Ramos lança sua mais nova obra, "Cláusula de Não Concorrência". Vai ser hoje (13), no Auditório David Mufarrej, às 18h30, na UNAMA.

Internacional

(Foto: Divulgação)

A arquiteta Thaís Dias participou de uma imersão internacional na Kips Bay Decorator Show House, um dos eventos mais prestigiados da arquitetura clássica americana.

Fashion

(Foto: Ana Mokarzel)

A estilista mineira Patrícia Nuza comandará encontro fashion, nesta quinta (13), onde apresentará a sua Per Fluir, durante um concorrido almoço em Belém.

Atração

(Foto: Divulgação)

O cantor, compositor, coreógrafo e produtor musical Fiákra é um dos convidados do IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia, nos dias 21 e 22 de março, em Belém.

Samba

(Foto: Divulgação)

Thamires Marques, que é Madrinha da Escola de Samba Caprichosos da Cidade Nova, será uma das atrações no desfile do Rancho, na Aldeia Amazônica, nesta sexta, dia 14.