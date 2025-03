Cantora Zaynara revela coreografia oficial de novo single 'Perfume de Bôta'

Dança

Mais de 200 apresentações de dança poderão ser vistas neste sábado, dia 22, no Theatro Margarida Schivasappa, em Belém, dentro da programação do IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia, que começa às 8h30 da manhã. Em meio a esses espetáculos, haverá o showcase do artista convidado, o cantor, compositor, coreógrafo e produtor musical Fiákra, às 18h.

Coletânea

O selo Caquí lança Marés, uma coletânea que amplifica as vozes da nova cena musical paraense, explorando sua riqueza e diversidade sonora. O álbum, com 9 faixas, reflete a fusão entre pop e ritmos amazônicos, conectando o tradicional ao experimental. Indo do carimbó ao tecnobrega, passando pelo indie, o projeto aborda novas perspectivas sobre identidade e pertencimento.

Coreografia

Um dos maiores nomes da música paraense da nova geração, a cantora Zaynara, acaba de relevar a coreografia oficial de seu novo single “Perfume da Bôta”, música que será lançada hoje (20), às 21h, nas plataformas e, também, com videoclipe rodado inteiramente no Pará. Os detalhes serão revelados em breve, junto ao conteúdo.

Sustentabilidade

Os projetos Parque da Cidade e Nova Doca, obras da COP30, em Belém, trazem uma inovação no sistema de tratamento de efluentes por wetlands, uma tecnologia natural e alia baixo custo, eficiência e integração ambiental. Os “jardins filtrantes” utilizam plantas para purificar a água, reduzindo impactos ambientais de forma econômica e eficaz.

Espetáculo Infantil

O espetáculo “Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar” chega a Belém para encantar crianças e famílias com um show repleto de magia, interação e performances vibrantes. Inspirado no universo dos irmãos mais amados do YouTube. Vai ser no dia 5 de abril, às 15h, no Teatro IT Belém - Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta.

Exposição

A exposição "Ecos da Amazônia- A Força Criativa Feminina", realizada pelo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA), pode ser vista até o dia 15 de maio, na Galeria do CCBEU, em Belém.

(Silvia Ataide)

Arte

A artista plástica Andrea Noronha e a presidente do Conselho de Administração do CCBEU, Ana Celeste Franco, na exposição "Ecos da Amazônia".

(Silvia Ataide)

Música

O cantor paraense Renan Malato está fazendo sucesso com shows em festa de casamento na Disney, nos EUA. O último foi no hotel Disney Swan.

(Divulgação)

Prêmio

(Divulgação)

Na 26ª edição do Prêmio Mulher Empreendedora do Ano, promovido pelo Conselho da Mulher Empresária da ACP, Ely Ribeiro foi eleita a Empreendedora do Ano 2024



Beleza

(Divulgação)

Manuela Danin, Graziella Salim, Thaís Cei e Sabrina Salomoni durante a inauguração do salão de beleza que vão comandar em Belém.



Aniversário

(Divulgação)

O deputado estadual Erick Monteiro comemora aniversário nesta quinta-feira, dia 20. A comemoração será entre amigos e familiares.



Clássico

(Divulgação)

Considerado um dos maiores pianistas do Brasil, Álvaro Siviero, se apresenta no dia 14 de maio, no Theatro da Paz, em Belém. A produção local é de Meg Martins.