Rafael Alves 'The Turn' faz a sua estreia no UFC neste sábado

Rafael Alves, integrante da academia MMA Masters, localizada em Miami (EUA), onde reside, espera seguir os passos de Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra", atual campeão dos moscas do UFC. Rafael é natural do distrito de Icoaraci, na grande Belém. Após alguns combates no evento americano Titan FC, a conquista do cinturão na edição nº 54 do evento e a sua ótima participação no reality Dana White’s Contender Series’, Rafael "The Turn" está credenciado para assinar contrato com o UFC. Sua estreia no UFC será agora dia 20 de fevereiro no UFC Fight Night 185 contra o americano Pat Sabatini.

Polyana Viana leva o prêmio de “Performance da Noite" no UFC 258

A premiação do UFC 258, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi baseada em bônus por performances. Sem uma “Luta da Noite”, o UFC resolveu premiar Kamaru Usman, Julian Marquez, Anthony Hernandez e a paraense Polyana Viana "Dama de Ferro" com o prêmio de “Performance da Noite”. Dessa forma, cada um dos quatro lutadores recebeu 50 mil dólares (aproximadamente 270 mil reais) do UFC.

Zezão Trator de volta ao MMA internacional

O atleta Jose de Ribamar Gomes, conhecido como "Zezão Trator", um dos destaques da categoria até 77 Kg, estará de volta em 2021 ao cenário internacional do MMA. O atleta está treinando forte e revelou está em negociação para lutar na próxima edição do evento SBC (Serbian Battle Championship) na Sérvia.

Dana White revela previsão para volta de eventos com lotação máxima de público no UFC

Com a vacinação contra a Covid-19 avançando nos Estados Unidos, o presidente do UFC, Dana White, começa a planejar o retorno de torcedores nos eventos da franquia. Em coletiva de imprensa após o UFC 258 o presidente do UFC adiantou os planos para receber o público sem restrições e com a capacidade máxima das arenas.

“Eu tenho planos. Não estou querendo apenas uma porcentagem de público. É muito legal aqui (no UFC Apex, sede dos eventos em Las Vegas). Eu gosto daqui. Eu disse outro dia que estava otimista de que antes do segundo semestre poderíamos estar fazendo isso, seja na Flórida ou aqui (em Las Vegas)”, afirmou White.

Após flertar com Miley Cyrus , lutador do UFC faz exigência e leva fora: ‘Você bobeou’

Não durou muito o flerte entre Julian Marquez e Miley Cyrus. Após derrotar Maki Pitolo no UFC 258, o lutador convidou a cantora para o ‘Dia dos Namorados’ norte-americano, que ocorreu no dia 14 de fevereiro. Em resposta, ela afirmou que aceitaria o pedido de namoro, caso o atleta desenhasse ‘MC’ – iniciais da artista – nos pelos de seu peito.

Depois de receber a resposta de Cyrus, Marquez res olver adicionar mais uma exigência na lista. Ele pediu que a cantora tatuasse, em hena, o apelido de ‘Crise cubana dos mísseis’ na barriga.“Se você fizer uma tatuagem de hena com Cuba Missile Crisis acima do umbigo, como 2Pac, eu topo. #Thuglife”, publicou Julian Marquez, em sua conta oficial no ‘Twitter’.

Em seguida, Miley Cyrus publicou uma foto vestida com uma camisa larga em seus stories do Instagram como resposta. “Isso poderia ter sido seu, mas você bobeou”, escreveu Cyrus

Evento polonês anuncia duelo entre ‘homem mais forte do mundo’ e senegalês ‘Rei das Arenas’

Dois gigantes estarão em ação na luta principal do KSW 59, que vai ser disputado no dia 20 de março, na Polônia. Mariusz Pudzianovski, cinco vezes eleito o “homem mais forte do mundo”, vai retornar ao cage após dois anos para encarar Serigne Ousmane Dia, conhecido como o “Rei das Arenas” no Wrestling senegalês.

Anthony Hernandez choca o mundo e finaliza Rodolfo Vieira no UFC 258

O feitiço virou contra o feiticeiro. Multicampeão mundial de jiu-jitsu, Rodolfo Vieira acabou sendo finalizado por Anthony Hernandez na luta que fechou o card preliminar do UFC 258.O revés encerrou a invencibilidade na carreira do brasileiro.