Pablo Benaion finaliza na luta principal do Sombra Fight 19

O Sombra Fight realizou, no último sábado (21), a sua edição de nº 19 em Belém, com todos os protocolos de segurança contra o covid 19 e sem a presença de público. O evento teve uma luta de boxe e cinco de MMA - com destaque para a luta principal onde o casca grossa do jiu-jitsu paraense Pablo Benaion fez a sua estreia no MMA com uma bela vitória por finalização no primeiro round

Resultados

Sombra Fight Championship 19

Boxe

-Fábio Silva venceu Pinha Salinas na decisão unânime dos juízes

MMA

-Salomão Nunes venceu Lucas Ariel por nocaute técnico aos 3:05 do 3 round

-Antônio Di Maria venceu Matheus Henrique na decisão dividida dos juízes

-Victor Pitbull venceu Bruno Goiânia por finalização (Armlock) aos 0:35 do 1 round

-Leandro Ligeirinho venceu Silvio Predador por nocaute aos 0:24 do 1 round

-Pablo Benaion venceu Fabrício Prata por finalização (Mata leão) aos 01:46 do 1 round

Michel Pereira em negociação para enfrentar o ex-campeão do UFC Robbie Lawler

Novo xodó da torcida brasileira e paraense, Michel Pereira pode estar próximo de ser confirmado para o compromisso mais importante da sua carreira, até o momento. O ‘Paraense Voador’ negocia um confronto contra o ex-campeão dos meio-médios (até 77kg.) do UFC, Robbie Lawler, para o mês de abril.

Derrick Lewis aniquila Curtis Blaydes com nocaute brutal

Brutal! Em duelo entre os pesos pesados (até 120,2kg.), Derrick Lewis fez valer a fama de ‘mão pesada’ para nocautear Curtis Blaydes na atração principal do UFC, Las Vegas 19. O lutador mostrou, no segundo round, que segue sendo um dos mais temidos da divisão e emplacou sua quarta vitória seguida.

Bellator anuncia a criação do seu ranking oficial de lutadores

O Bellator MMA terá, pela primeira vez em sua história, um ranking de divisões. Em entrevista à rede norte-americana, ‘CBD Sports’, o presidente da companhia, Scott Coker, admitiu a evolução da organização, após 13 anos de existência. O plano é introduzir a ideia em dois de abril.

Kamaru Usman confirma interesse em participar de versão norte-americana da ‘Dança dos Famosos’

Após vencer o brasileiro Gilbert Durinho e defender com sucesso o cinturão dos meio-médios, Kamaru Usman mostrou estar aberto a novas oportunidades de se tornar mais conhecido fora do mundo das lutas. Em entrevista ao site ‘TMZ Sports‘, o nigeriano abriu as portas para a possibilidade de participar do programa ‘Dancing With Stars‘: a versão norte-americana do ‘Dança dos Famosos’.