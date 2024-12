Vizinho suspeito de matar e esquartejar menino de 10 anos confessa crime

O principal suspeito de matar e esquartejar Mateus Bernardo Valim de Oliveira, de 10 anos, confessou o crime nessa quarta-feira (18). O homem de 46 anos, identificado como Luis Fernando Silla de Almeida, era vizinho do menino em Assis, cidade no interior de São Paulo. Ele estava preso desde a terça-feira (17), após o corpo da criança ser encontrado.

Mesmo com o depoimento e a apresentação de versões contraditórias na terça-feira, Luis Fernando foi liberado. Entretanto, depois de buscas e com o auxílio de cães farejadores, policiais acharam o menino morto em uma área de mata. O avanço nas investigações levou à prisão do suspeito.

Relembre o caso

Mateus Bernardo Valim de Oliveira, de 10 anos, desapareceu no dia 11 de dezembro. O menino saiu para andar de bicicleta no bairro em que morava, Vila Glória. De blusa azul e shorts, o menino teve o último passeio registrado por câmeras de segurança.

O corpo da criança foi encontrado em área de mata, próximo a um rio, cerca de um quilômetro de distância do local onde as câmeras o registraram. Além do vizinho Luis Fernando Silla de Almeida, de 46 anos, outras sete pessoas prestaram depoimento. O homem é o principal suspeito e confessou o crime nessa quarta-feira (18).