VÍDEO: Prefeito exibe versão pirata de 'Divertida Mente 2' em praça no interior do Ceará

O prefeito de uma cidade do interior do Ceará viralizou na web após exibir uma cópia pirata da animação "Divertida Mente 2" em praça pública.

O episódio ocorreu no último domingo (28), na cidade de Acopiara, enquanto o filme Disney ainda estava em exibição nos cinemas. A situação chamou a atenção dos internautas, após o prefeito Antônio Almeida publicar um vídeo, na sexta-feira (26), convidando a população para a exibição do filme. Confira:

A sessão ao ar livre lotou a praça do distrito de Trussu e contou com uma estrutura que incluía até mesmo um paredão de som. Segundo relata o Diário do Nordeste, a ação fez parte do que a prefeitura chama de “Cine Cultura“, uma iniciativa promovida periodicamente que busca entreter idosos e crianças da área rural do município.

Em imagens que mostram o filme sendo exibido, se consegue ver a marca d’água da plataforma onde ele foi baixado ilegalmente. O artigo 184 do Código Penal Brasileiro proíbe o download de filmes ou séries online sem autorização, sob pena de detenção ou multa. O prefeito de Acopiara pode ter que responder judicialmente pela ação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)