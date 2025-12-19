Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: mulher tatua foto de Virginia Fonseca e Vini Jr e surpreende a web

A tatuagem que "homenageou" o pedido de namoro do casal dividiu a opinião dos seguidores

Hannah Franco
fonte

Tatuagem de Virginia Fonseca e Vini Jr. causa polêmica e divide opiniões nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Uma tatuagem inusitada viralizou nas redes sociais e dividiu a opinião dos internautas. A tatuadora Camilly Victoria compartilhou em seu Instagram o vídeo de uma cliente que, aparentemente, decidiu eternizar em sua pele o casal Virginia Fonseca e Vini Jr. A imagem escolhida foi uma reprodução detalhada da famosa foto do pedido de namoro realizado no dia 28 de outubro. 

No entanto, a surpresa veio no final do vídeo: a tatuadora revelou que a tatuagem era fake, criada apenas para uma ação de marketing. Após a reação chocada dos seguidores, Camilly mostrou a verdadeira tatuagem da cliente, que na realidade era de um leão, bem diferente da primeira imagem exibida.

virginia fonseca

vini jr.

tatuagem

Brasil
