VÍDEO: mulher tatua foto de Virginia Fonseca e Vini Jr e surpreende a web

Uma tatuagem inusitada viralizou nas redes sociais e dividiu a opinião dos internautas. A tatuadora Camilly Victoria compartilhou em seu Instagram o vídeo de uma cliente que, aparentemente, decidiu eternizar em sua pele o casal Virginia Fonseca e Vini Jr. A imagem escolhida foi uma reprodução detalhada da famosa foto do pedido de namoro realizado no dia 28 de outubro.

No entanto, a surpresa veio no final do vídeo: a tatuadora revelou que a tatuagem era fake, criada apenas para uma ação de marketing. Após a reação chocada dos seguidores, Camilly mostrou a verdadeira tatuagem da cliente, que na realidade era de um leão, bem diferente da primeira imagem exibida.

Nos comentários, os internautas reagiram com humor e alívio após descobrirem que a tatuagem não era verdadeira. “Nossa, moça… Juro, eu já estava julgando você até a sua 5ª geração! 😂😂!”, brincou um usuário. “Bela estratégia de marketing, o resultado final ficou incrível! Parabéns 🎈🎉🎊🍾”, elogiou outro seguidor. “Graças a Deus! Nunca fiquei tão aliviada por alguém que eu nem conheço 😂”, comentou outra internauta.