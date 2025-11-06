Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Fã tatua nome de Suzane von Richthofen e dá nomes de criminosos aos filhos

Homem causa polêmica nas redes sociais ao exibir tatuagem e revelar inspiração em casos famosos do crime

O Liberal

Um caso inusitado chamou atenção nas redes sociais e gerou forte repercussão: um fã de casos criminais decidiu tatuar o nome de Suzane von Richthofen — condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002 — e ainda revelou ter batizado seus filhos com nomes inspirados em criminosos conhecidos.

O homem, cuja identidade não foi revelada, compartilhou nas redes sociais fotos da tatuagem e explicou que tem fascínio por histórias policiais e crimes reais. Segundo ele, a homenagem seria uma “forma de estudo e interesse” por mentes criminosas. No entanto, a publicação rapidamente gerou críticas e indignação entre os internautas.

Repercussão negativa e críticas

Nos comentários, muitos usuários expressaram repúdio à atitude, considerando o gesto uma falta de respeito às vítimas e suas famílias. Outros questionaram o porquê de transformar figuras criminosas em referência. “Isso não é admiração, é banalização da violência”, escreveu um seguidor.

VEJA MAIS

image Detento de Tremembé revela romance com Cristian Cravinhos e 'prova de amor' dentro do presídio
Ricardo, que diz ser o verdadeiro Duda, detalha namoro com Cristian Cravinhos na penitenciária e relembra gesto romântico que não foi mostrado na série

image Entenda o que é o Teste de Rorschach mostrado na série 'Tremembé' para avaliar criminosos
O procedimento foi realizado pelos personagens Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

image 'Tremembé': Livro sobre Suzane von Richthofen que inspirou série foi suspenso 2 vezes

Além da tatuagem, o homem contou que deu aos filhos nomes que remetem a criminosos conhecidos, o que intensificou ainda mais a polêmica. A revelação foi vista por muitos como um ato de mau gosto e um exemplo perigoso de idolatria a pessoas associadas a crimes graves.

Fascínio por crimes e debate sobre limites

O episódio reacendeu o debate sobre o limite entre o interesse por true crime — gênero que ganhou popularidade em filmes, séries e podcasts — e a glorificação de assassinos ou criminosos. Especialistas lembram que, embora estudar casos reais possa ter valor investigativo e psicológico, é importante manter o respeito às vítimas e não transformar tragédias em culto.

Enquanto o caso segue repercutindo, o homem continua ativo nas redes, apesar das críticas e dos pedidos para que apague as publicações. A história virou mais um exemplo de como o culto à criminalidade pode ultrapassar os limites da curiosidade e gerar questionamentos éticos e sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tremembé

Série Tremembé

Suzane von Richthofen
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda