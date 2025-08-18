Vídeo mostra acidente durante salto de paraquedas em Anápolis (GO)
Mulher foi resgatada inconsciente após queda em salto de paraquedas em Anápolis
Uma mulher sofreu um acidente durante um salto de paraquedas na tarde de domingo (17), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ela foi resgatada inconsciente após a queda, ocorrida no bairro Vila Formosa, e apresentava sangramento nasal.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local por um enfermeiro que acompanhava a atividade. Em seguida, foi encaminhada em uma ambulância de apoio para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
Durante a ocorrência, os bombeiros identificaram fios de energia caídos no solo, o que representava risco à segurança. A área foi isolada até a chegada da concessionária de energia responsável pelos reparos na rede elétrica.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher.
