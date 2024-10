VÍDEO: Homem tenta atear fogo em pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança enquanto tentava atear fogo em pessoas em situação de rua no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, no último fim de semana. O criminoso lançou um líquido inflamável em duas vítimas que estavam deitadas na calçada da Rua São Manuel, além de queimar seus pertences. A Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de homicídio, dano, incêndio e maus-tratos a animais.

Nas imagens divulgadas, o homem caminha pela calçada com um balde nas mãos e atira o líquido inflamável nas vítimas. Uma das pessoas em situação de rua, que estava acompanhado de um cachorro, chegou a ser atingido, mas conseguiu escapar a tempo, levando o animal consigo.

Na sequência, o agressor incendeia uma camiseta amarrada em um pedaço de pau e queima os pertences das vítimas.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Civil, a primeira gravação do ataque ocorreu no sábado (12), por volta das 19h50. Poucas horas depois, por volta da 1h40 da madrugada do domingo (13), o homem voltou ao local e repetiu o crime. Novamente, ele tentou atingir uma pessoa em situação de rua com o líquido inflamável, e após a fuga da vítima, queimou seus pertences.

A 10ª DP, responsável pelo caso, já está analisando as imagens e realizando diligências para identificar o criminoso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)