Câmeras flagram dupla armada assaltando homem em rua de Castanhal

Um caso de assalto foi flagrado por câmeras de segurança em Castanhal, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16/09), quando a vítima estava sentada em frente a um estabelecimento comercial na rua Presidente Castelo Branco, no bairro de Santa Lídia (Milagre). A dupla, que chegou em uma motocicleta, roubou o celular do homem.

Pelas imagens é possível ver o homem, que está de camisa verde, sentado na calçada, em frente a uma loja. Ele está ao lado de uma motocicleta e segura um capacete, enquanto olha o celular. O vídeo mostra quando os suspeitos passam em uma moto vermelha e vêem a vítima. Segundos depois, às 19h59, os dois suspeitos retornam e pararam ao lado do homem. O garupa, que usa uma camisa verde escuro e bermuda, desce e aborda a vítima. O homem ainda tenta correr para não ser assaltado, mas acaba caindo. Na situação, o garupa, que está com a arma na mão, pega o celular e ainda vasculha os bolsos da vítima.

Momentos depois, o suspeito vai até a moto da vítima e pega as chaves que estão na ignição. Enquanto a vítima se levanta, os dois suspeitos fogem na motocicleta. Não há informações se mais algum objeto, além do aparelho celular da vítima foi levado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada, por meio de nota, que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.