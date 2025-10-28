VÍDEO: Grávida é atropelada enquanto andava com criança; motorista foge sem prestar socorro

Uma mulher de 33 anos, grávida, foi atropelada por um carro enquanto caminhava pela rua acompanhada de uma criança. Ela caminhava com o menor de idade quando foi atingida pelas costas e arremessada. O caso ocorreu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Uma câmera de segurança do local do acidente registrou o momento do atropelamento, que aconteceu por volta de meia noite na Rua Vicente Durso, no bairro Taboão. É possível ver a mulher caminhando de mão dada com uma criança próximo à calçada quando um carro do modelo Nissan Livina preto surge e a arremessa. A criança consegue escapar e o motorista foge sem prestar nenhum tipo de assistência.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Geral de Guarulhos, onde recebeu atendimento e foi liberada.

O motorista do carro fugiu do local após o atropelamento. Pessoas danificaram o carro dele, segundo a SSP. O veículo foi encontrado por guardas civis, mas a identidade do homem não foi revelada. Caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)