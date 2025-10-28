Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Grávida é atropelada enquanto andava com criança; motorista foge sem prestar socorro

Vítimas foram atingidas pelas costas. Responsável pelo acidente ainda não foi identificado

Gabrielle Borges
fonte

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital, onde recebeu atendimento e foi liberada. (Reprodução)

Uma mulher de 33 anos, grávida, foi atropelada por um carro enquanto caminhava pela rua acompanhada de uma criança. Ela caminhava com o menor de idade quando foi atingida pelas costas e arremessada. O caso ocorreu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Uma câmera de segurança do local do acidente registrou o momento do atropelamento, que aconteceu por volta de meia noite na Rua Vicente Durso, no bairro Taboão. É possível ver a mulher caminhando de mão dada com uma criança próximo à calçada quando um carro do modelo Nissan Livina preto surge e a arremessa. A criança consegue escapar e o motorista foge sem prestar nenhum tipo de assistência.

VEJA MAIS

image Idosa de 94 anos morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Marajó
A prefeitura do município lamentou o ocorrido e informou que determinou a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro



image Cientista brasileira morre atropelada em Lisboa; família arrecada R$ 120 mil para traslado
Uma testemunha relatou que o acidente gerou mobilização, incluindo a presença de dois médicos que moram na região



image Criança de 2 anos morre atropelada dentro de garagem de ônibus em SP


 

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Geral de Guarulhos, onde recebeu atendimento e foi liberada.

Veja o momento do atroplamento

O motorista do carro fugiu do local após o atropelamento. Pessoas danificaram o carro dele, segundo a SSP. O veículo foi encontrado por guardas civis, mas a identidade do homem não foi revelada. Caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

mulher grávida é atropelada

São Paulo

atropelamento

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

Brasil

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

27.10.25 18h20

Encontro de Lula e Trump destravou tarifaço e abriu diálogo sobre Magnitisky, diz Gleisi

26.10.25 14h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

OPERAÇÂO CONTENÇÃO

VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro

A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

28.10.25 18h25

'COMEÇOU A ARDER'

Mulher que estava em academia é baleada no bumbum durante megaoperação no Rio de Janeiro

Kelma Rejane foi atingida nesta terça-feira (28/10), durante a operação policial contra o Comando Vermelho

29.10.25 0h03

Conflito no Rio de Janeiro

Saiba quem são os policiais mortos na megaoperação contra o CV no Rio

Comissário e agentes do Bope estão entre os quatro mortos durante confronto no Alemão e Penha

28.10.25 19h43

Tráfico fecha vias e causa caos no Rio após megaoperação com mais de 60 mortos; saiba quais

Retaliação do Comando Vermelho afeta transporte, interdita vias e deixa moradores em alerta em várias zonas da capital

28.10.25 19h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda