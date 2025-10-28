VÍDEO: Grávida é atropelada enquanto andava com criança; motorista foge sem prestar socorro
Vítimas foram atingidas pelas costas. Responsável pelo acidente ainda não foi identificado
Uma mulher de 33 anos, grávida, foi atropelada por um carro enquanto caminhava pela rua acompanhada de uma criança. Ela caminhava com o menor de idade quando foi atingida pelas costas e arremessada. O caso ocorreu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.
Uma câmera de segurança do local do acidente registrou o momento do atropelamento, que aconteceu por volta de meia noite na Rua Vicente Durso, no bairro Taboão. É possível ver a mulher caminhando de mão dada com uma criança próximo à calçada quando um carro do modelo Nissan Livina preto surge e a arremessa. A criança consegue escapar e o motorista foge sem prestar nenhum tipo de assistência.
VEJA MAIS
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Geral de Guarulhos, onde recebeu atendimento e foi liberada.
Veja o momento do atroplamento
O motorista do carro fugiu do local após o atropelamento. Pessoas danificaram o carro dele, segundo a SSP. O veículo foi encontrado por guardas civis, mas a identidade do homem não foi revelada. Caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA