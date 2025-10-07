Idosa de 94 anos morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Marajó

Carmita Serrão Marques, de 94 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão coletor de lixo na tarde de segunda-feira (6/10) no município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu na rua Siqueira Mendes.

Para o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que testemunhas alegaram que os pneus do automóvel passaram por cima das pernas da idosa, que teve os membros inferiores esmagados. Além disso, a PM também comunicou que o motorista do caminhão prestou socorro e acionou o serviço de emergência.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Ponta de Pedras lamentou o ocorrido. “Desde o primeiro momento, a administração municipal mobilizou suas equipes e recursos para prestar todo apoio necessário. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde foram acionados para garantir o atendimento imediato, e a família da vítima vem recebendo acompanhamento e suporte integral do poder público municipal”, disse.

Ainda na publicação feita no Instagram, a prefeitura reafirmou o seu compromisso “com a preservação da vida, com a segurança da população e com a transparência em todas as suas ações”. Foi determinada a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro.

Conforme a prefeitura, o corpo técnico municipal está integralmente mobilizado e à disposição das autoridades competentes, colaborando com todas as informações e documentos necessários para o esclarecimento dos fatos. “Neste momento de profunda dor, a administração municipal expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima, rogando a Deus que lhes conceda conforto, força e paz para atravessar este momento difícil. A Prefeitura de Ponta de Pedras reforça seu compromisso permanente com a segurança no trânsito e com a adoção de medidas preventivas que possam evitar que tragédias como esta se repitam”, finalizou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.