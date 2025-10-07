Capa Jornal Amazônia
Idosa de 94 anos morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Marajó

A prefeitura do município lamentou o ocorrido e informou que determinou a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial militar próximo ao caminhão de lixo que atropelou a idosa. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Carmita Serrão Marques, de 94 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão coletor de lixo na tarde de segunda-feira (6/10) no município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu na rua Siqueira Mendes.

Para o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que testemunhas alegaram que os pneus do automóvel passaram por cima das pernas da idosa, que teve os membros inferiores esmagados. Além disso, a PM também comunicou que o motorista do caminhão prestou socorro e acionou o serviço de emergência.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Ponta de Pedras lamentou o ocorrido. “Desde o primeiro momento, a administração municipal mobilizou suas equipes e recursos para prestar todo apoio necessário. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde foram acionados para garantir o atendimento imediato, e a família da vítima vem recebendo acompanhamento e suporte integral do poder público municipal”, disse.

Ainda na publicação feita no Instagram, a prefeitura reafirmou o seu compromisso “com a preservação da vida, com a segurança da população e com a transparência em todas as suas ações”. Foi determinada a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro.

Conforme a prefeitura, o corpo técnico municipal está integralmente mobilizado e à disposição das autoridades competentes, colaborando com todas as informações e documentos necessários para o esclarecimento dos fatos. “Neste momento de profunda dor, a administração municipal expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima, rogando a Deus que lhes conceda conforto, força e paz para atravessar este momento difícil. A Prefeitura de Ponta de Pedras reforça seu compromisso permanente com a segurança no trânsito e com a adoção de medidas preventivas que possam evitar que tragédias como esta se repitam”, finalizou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno. 

.
