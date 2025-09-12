Capa Jornal Amazônia
Criança de 2 anos morre atropelada dentro de garagem de ônibus em SP

Estadão Conteúdo

Uma criança de dois anos morreu atropelada nesta sexta-feira, 12, na região do Jaraguá, zona norte de São Paulo.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 15h45, o acidente aconteceu na Rua Andressa, 101, na garagem da empresa Norte Buss responsável por parte do transporte público nas zonas norte e noroeste da capital. A criança sofreu esmagamento do crânio e morreu no local.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans lamentaram a morte da criança. "A concessionária Norte Buss foi orientada a prestar apoio à família da vítima. A Polícia Militar foi acionada."

A reportagem tenta contato com a companhia. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) ainda não se manifestou.

