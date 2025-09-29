Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Vídeo de alunos simulando atos sexuais no 'motel' em gincana escolar causa indignação e investigação

Gravação feita durante gincana escolar mostra estudantes encenando cenas de conotação sexual no pátio do colégio; Seduc repudiou o caso e prometeu apuração das responsabilidades

Riulen Ropan
fonte

A encenação aconteceu no pátio da escola, onde foi montada uma tenda que simulava um motel. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um vídeo gravado no Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista, no Maranhão, tem gerado forte repercussão nas redes sociais. Nas imagens, adolescentes aparecem simulando cenas de motel e atos sexuais durante uma gincana escolar, o que provocou indignação de internautas e levou a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a se manifestar publicamente sobre o caso.

A encenação aconteceu no pátio da escola, onde foi montada uma tenda que simulava um motel. Durante a atividade, estudantes encenaram atos de conotação sexual ao som de uma música, enquanto outros colegas dançavam de forma erótica. O vídeo foi amplamente compartilhado nas redes sociais, gerando críticas sobre a falta de supervisão dos professores durante o evento.

De acordo com a direção do colégio, a Gincana Interclasses é realizada há quatro anos e tem caráter educativo e cultural. No entanto, o conteúdo da encenação não estava previsto no planejamento.

VEJA MAIS

image Polícia Civil investiga vídeo de ato sexual entre adolescentes em ônibus abandonado
O vídeo que circula na internet mostra 6 adolescentes praticando sexo dentro de um ônibus; polícia investiga se a única menina que aparece nas imagens estava dopada

image O que se sabe sobre o tiroteio em escola que deixou dois adolescentes mortos no Ceará
Disparos ocorreram no estacionamento da Escola Professor Luís Felipe, em Sobral; três pessoas ficaram feridas

image Cerca de 16 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são registrados por dia no Pará
A média é com base no balanço da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) das 3.843 ocorrências desse tipo computadas de janeiro a agosto de 2025

Secretaria de Educação repudia o caso

Em nota divulgada no último sábado (27), a Seduc afirmou que o episódio é isolado e repudiou a exposição dos estudantes na internet, destacando que a divulgação das imagens afetou o bem-estar emocional dos adolescentes.

A secretaria também explicou que uma das turmas alterou, sem autorização, a música prevista no repertório oficial da gincana. O órgão, porém, não detalhou quem autorizou a montagem da tenda nem por que os professores não interromperam a apresentação.

Falhas na gestão e apuração de responsabilidades

A gestora regional de educação, Maria da Purificação Nunes Costa Soares, classificou a apresentação como inadequada e afirmou que a atividade não constava no plano de ação da escola. Segundo ela, o caso revelou falhas na gestão e no acompanhamento docente, e serão tomadas medidas para apurar responsabilidades e evitar novas situações semelhantes.

Nota oficial da Seduc sobre o vídeo de alunos em São João Batista

“A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que a Gincana Interclasses do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista, é uma atividade prevista no Plano Anual da escola há quatro anos. O evento, que tem foco no desenvolvimento artístico, cultural, esportivo e solidário, tem seu planejamento, incluindo as músicas, previamente aprovado com professores e gestão.

A Seduc esclarece que uma turma substituiu sem autorização uma música do repertório combinado, sem aviso prévio. A direção reconheceu o fato, pediu desculpas à comunidade e destacou o caráter isolado da ocorrência, prestando solidariedade aos alunos expostos indevidamente em redes, com impactos em seu bem-estar.

A Secretaria reafirma apoio às iniciativas pedagógicas, repudia a exposição indevida de estudantes e mantém seu compromisso com um ensino de qualidade e com a formação integral dos maranhenses”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gincana escolar

adolescentes simulam atos sexuais em escola

simulação de motel em escola
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

29.09.25 7h23

Com gols palmeirenses, Brasil estreia com empate diante do México no Mundial Sub-20

28.09.25 22h18

Brasil pede desculpas por violações de direitos no caso 'Mães de Cabo Frio'

28.09.25 20h02

BRASIL

Cachorro invade escola e morde duas alunas em Santa Catarina

De acordo com o relato da diretora da escola à Polícia Militar, o animal se aproximou do portão quando viu uma criança brincando no pátio.

27.09.25 10h50

MAIS LIDAS EM BRASIL

FAMOSOS

Morre jornalista Paulo Soares, o ‘Amigão da Galera’

O ex-narrador esportivo começou a carreira aos 15 anos, na Rádio Clube de Araras, em São Paulo. Ao logo do tempo, passou pela Gazeta, Record, Cultura e ESPN

29.09.25 8h29

PERIGO

Bebida adulterada com metanol causa duas mortes e deixa jovem cego temporariamente

Autoridades alertam para os perigos da ingestão de bebidas alcoólicas ilegais e reforçam a importância de verificar procedência dos produtos

29.09.25 11h06

Brasil

São Bernardo confirma 3ª morte suspeita por metanol na Grande SP

Casos estão sob investigação em São Paulo e no ABC; autoridades alertam para risco de bebidas adulteradas com álcool tóxico

29.09.25 14h00

BRASIL

Homem agride e estupra protetora de animais após se arrepender de adotar cachorro

O suspeito declarou que o animal adotado estava dando prejuízo e comendo objetos de sua casa

29.09.25 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda