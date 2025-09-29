Vídeo de alunos simulando atos sexuais no 'motel' em gincana escolar causa indignação e investigação
Gravação feita durante gincana escolar mostra estudantes encenando cenas de conotação sexual no pátio do colégio; Seduc repudiou o caso e prometeu apuração das responsabilidades
Um vídeo gravado no Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista, no Maranhão, tem gerado forte repercussão nas redes sociais. Nas imagens, adolescentes aparecem simulando cenas de motel e atos sexuais durante uma gincana escolar, o que provocou indignação de internautas e levou a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a se manifestar publicamente sobre o caso.
A encenação aconteceu no pátio da escola, onde foi montada uma tenda que simulava um motel. Durante a atividade, estudantes encenaram atos de conotação sexual ao som de uma música, enquanto outros colegas dançavam de forma erótica. O vídeo foi amplamente compartilhado nas redes sociais, gerando críticas sobre a falta de supervisão dos professores durante o evento.
De acordo com a direção do colégio, a Gincana Interclasses é realizada há quatro anos e tem caráter educativo e cultural. No entanto, o conteúdo da encenação não estava previsto no planejamento.
Secretaria de Educação repudia o caso
Em nota divulgada no último sábado (27), a Seduc afirmou que o episódio é isolado e repudiou a exposição dos estudantes na internet, destacando que a divulgação das imagens afetou o bem-estar emocional dos adolescentes.
A secretaria também explicou que uma das turmas alterou, sem autorização, a música prevista no repertório oficial da gincana. O órgão, porém, não detalhou quem autorizou a montagem da tenda nem por que os professores não interromperam a apresentação.
Falhas na gestão e apuração de responsabilidades
A gestora regional de educação, Maria da Purificação Nunes Costa Soares, classificou a apresentação como inadequada e afirmou que a atividade não constava no plano de ação da escola. Segundo ela, o caso revelou falhas na gestão e no acompanhamento docente, e serão tomadas medidas para apurar responsabilidades e evitar novas situações semelhantes.
Nota oficial da Seduc sobre o vídeo de alunos em São João Batista
“A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que a Gincana Interclasses do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista, é uma atividade prevista no Plano Anual da escola há quatro anos. O evento, que tem foco no desenvolvimento artístico, cultural, esportivo e solidário, tem seu planejamento, incluindo as músicas, previamente aprovado com professores e gestão.
A Seduc esclarece que uma turma substituiu sem autorização uma música do repertório combinado, sem aviso prévio. A direção reconheceu o fato, pediu desculpas à comunidade e destacou o caráter isolado da ocorrência, prestando solidariedade aos alunos expostos indevidamente em redes, com impactos em seu bem-estar.
A Secretaria reafirma apoio às iniciativas pedagógicas, repudia a exposição indevida de estudantes e mantém seu compromisso com um ensino de qualidade e com a formação integral dos maranhenses”.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
