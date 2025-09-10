Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Polícia Civil investiga vídeo de ato sexual entre adolescentes em ônibus abandonado

O vídeo que circula na internet mostra 6 adolescentes praticando sexo dentro de um ônibus; polícia investiga se a única menina que aparece nas imagens estava dopada

Riulen Ropan
fonte

Nas imagens, aparecem cinco meninos e uma menina. (Foto: Freepik)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando um grupo de adolescentes, estudantes de uma escola estadual de Cascavel, no Paraná, após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra seis jovens mantendo relações sexuais dentro de um ônibus, aparentemente abandonado.

Nas imagens, aparecem cinco meninos e uma menina. O caso está sendo tratado com sigilo, já que todos os envolvidos são menores de 18 anos. A PCPR informou que não divulgará detalhes da investigação para preservar a identidade dos adolescentes.

VEJA MAIS

image Comissão do Senado aprova projeto que obriga sites a bloquear pornografia infantil
Projeto também proíbe imagens falsas ou manipuladas digitalmente, inclusive por inteligência artificial (IA), com conotação sexual

image Suspeito de armazenar pornografia infantil é preso pela Polícia Civil em Belém
A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), em cumprimento a mandados de busca e apreensão

image Operação nacional da PF combate o compartilhamento de pornografia infantojuvenil
Cerca de 136 mandados foram cumpridos em enfrentamento a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes

A polícia também apura se houve consumo de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias no local. Além disso, é investigado se a adolescente que aparece no vídeo estivesse sob efeito de algum tipo de entorpecente, o que será analisado durante a investigação.

Até o momento, quatro dos seis adolescentes já foram identificados e devem ser ouvidos nos próximos dias, acompanhados por seus responsáveis legais.

As autoridades reforçam que o armazenamento e o compartilhamento de conteúdo sexual envolvendo menores de idade é crime, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sujeito a penalidades legais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia investiga adolescentes

suruba em ônibus
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

MAIS LIDAS EM BRASIL

UNIDAS PELA TRAIÇÃO

VÍDEO: Mulheres descobrem namorar mesmo homem há 3 anos e união após traições viraliza

A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas

10.09.25 10h12

DESCOBERTA

VÍDEO: Estudante de medicina descobre estar 'morto' para sistema do SUS

Matías só soube do "próprio óbito" quando foi buscar a carteira de vacinação para cadastrar seu histórico na plataforma do Programa Nacional de Imunizações,

10.09.25 9h27

Investigação

Polícia Civil investiga vídeo de ato sexual entre adolescentes em ônibus abandonado

O vídeo que circula na internet mostra 6 adolescentes praticando sexo dentro de um ônibus; polícia investiga se a única menina que aparece nas imagens estava dopada

10.09.25 15h31

BRASIL

Homem arranca parte da orelha do namorado durante briga em casa

Os policiais militares conduziram o suspeito para a delegacia onde foi registrada a ocorrência por lesão corporal gravíssima e desacato a autoridades

10.09.25 11h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda