Polícia Civil investiga vídeo de ato sexual entre adolescentes em ônibus abandonado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando um grupo de adolescentes, estudantes de uma escola estadual de Cascavel, no Paraná, após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra seis jovens mantendo relações sexuais dentro de um ônibus, aparentemente abandonado.

Nas imagens, aparecem cinco meninos e uma menina. O caso está sendo tratado com sigilo, já que todos os envolvidos são menores de 18 anos. A PCPR informou que não divulgará detalhes da investigação para preservar a identidade dos adolescentes.

A polícia também apura se houve consumo de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias no local. Além disso, é investigado se a adolescente que aparece no vídeo estivesse sob efeito de algum tipo de entorpecente, o que será analisado durante a investigação.

Até o momento, quatro dos seis adolescentes já foram identificados e devem ser ouvidos nos próximos dias, acompanhados por seus responsáveis legais.

As autoridades reforçam que o armazenamento e o compartilhamento de conteúdo sexual envolvendo menores de idade é crime, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sujeito a penalidades legais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)