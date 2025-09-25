Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

O que se sabe sobre o tiroteio em escola que deixou dois adolescentes mortos no Ceará

Disparos ocorreram no estacionamento da Escola Professor Luís Felipe, em Sobral; três pessoas ficaram feridas

O Liberal
fonte

Escola em Sobral onde dois adolescentes morreram (Reprodu)

Dois estudantes morreram e outros três ficaram feridos após um tiroteio na manhã desta quinta-feira (25), dentro da Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará. Os disparos ocorreram durante o intervalo das aulas, enquanto os alunos estavam no pátio da unidade. A motivação do crime ainda está sendo investigada. A seguir, veja tudo o que se sabe até o momento sobre o caso:

Onde e quando ocorreu o tiroteio?

O ataque aconteceu na manhã de quinta-feira (25), na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral (CE). Os disparos partiram da calçada da escola, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

Quem morreu na escola?

As vítimas fatais foram identificadas como Victor Guilherme, conhecido como VG, de 16 anos, e Cláudio, de 17 anos. Ambos estavam no pátio da escola no momento do ataque.

Quantas pessoas ficaram feridas e qual o estado de saúde delas?

Três estudantes ficaram feridos:

  • Um adolescente de 16 anos, com histórico de atos infracionais
  • Dois adolescentes de 17 anos
  • Um vigilante da escola também foi baleado

Dois dos adolescentes feridos receberam alta ainda na quinta-feira (25), segundo a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O terceiro segue internado sob cuidados médicos.

O que foi apreendido no local?

Com uma das vítimas, foram encontrados drogas, balança de precisão e embalagens. Posteriormente, a polícia apreendeu duas armas de fogo e mais drogas durante diligências no residencial Caiçara, também em Sobral.

Qual é a linha de investigação da polícia?

Uma das hipóteses apuradas é a possível ligação do caso com a disputa entre facções criminosas. A Polícia Civil segue investigando, com apoio da cúpula da Segurança Pública, enviada à cidade por determinação do governo estadual.

O que dizem as autoridades?

O governador Elmano de Freitas classificou o ataque como “gravíssimo e intolerável” e determinou o reforço do policiamento. O ministro da Educação, Camilo Santana, também se pronunciou e disponibilizou equipes do MEC para apoiar a comunidade escolar.

Como a escola reagiu ao ataque?

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) suspendeu as aulas e garantiu apoio psicológico aos estudantes e profissionais. A escola não funcionará nesta sexta-feira (26).

O que dizem os alunos?

Relatos de alunos apontam medo e insegurança. Um estudante disse que faltou à aula e foi surpreendido com a notícia. Outro afirmou que sente receio de voltar à escola após o ocorrido.

Casos anteriores de violência em escolas de Sobral

Em 2022, outro ataque com arma de fogo foi registrado em uma escola estadual de Sobral. Um estudante de 15 anos morreu após ser baleado por um colega dentro da sala de aula.

Qual o perfil da Escola Estadual Luiz Felipe?

A escola atende apenas o ensino médio, com 1.159 alunos e 54 professores, segundo o Censo Escolar 2024. Em 2023, 38% dos alunos do 3º ano tinham desempenho adequado em português, conforme o Saeb.

Apesar das dificuldades, a escola registrou bons resultados no Enem 2024: nove alunos alcançaram 900 pontos ou mais na redação, e 23 tiveram nota acima de 800. A unidade também ofereceu ações voltadas à cidadania no primeiro semestre de 2025.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

acidente

FAB intercepta aeronave suspeita do Peru e prende piloto

Segundo o Comae, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após entrar no espaço aéreo brasileiro

23.09.25 14h33

política

Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

22.09.25 20h22

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

22.09.25 20h08

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Morte de parente: Senado Federal aprova licença de 8 dias para trabalhadores

O Projeto de Lei (PL) foi criado pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR) e segue para aprovação na Câmara dos Deputados

25.09.25 8h29

VINGANÇA FATAL

Pai que matou professor por vingança da morte de seu filho é preso; entenda

Suspeito de 45 anos foi preso por assassinar o professor Lucas Antonio, em frente a uma padaria. A execução foi motivada pela vingança após a morte do filho do atirador em um acidente de trânsito em 2024

25.09.25 15h37

BRASIL

‘Careca do INSS’ depõe em CPMI nessa quinta-feira, 25

Antônio Carlos Camilo Antunes está preso desde o dia 12 de setembro e deve ser ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre desvios do Instituto Nacional de Seguro Social

25.09.25 9h12

TIROTEIO EM ESCOLA

Tiroteio em escola deixa dois alunos mortos e três feridos no Ceará

Ataque ocorreu durante o intervalo na escola estadual Luiz Felipe, em Sobral; suspeita é de disputa ligada ao tráfico de drogas

25.09.25 12h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda