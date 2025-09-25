O que se sabe sobre o tiroteio em escola que deixou dois adolescentes mortos no Ceará

Dois estudantes morreram e outros três ficaram feridos após um tiroteio na manhã desta quinta-feira (25), dentro da Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará. Os disparos ocorreram durante o intervalo das aulas, enquanto os alunos estavam no pátio da unidade. A motivação do crime ainda está sendo investigada. A seguir, veja tudo o que se sabe até o momento sobre o caso:

Onde e quando ocorreu o tiroteio?

O ataque aconteceu na manhã de quinta-feira (25), na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral (CE). Os disparos partiram da calçada da escola, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

Quem morreu na escola?

As vítimas fatais foram identificadas como Victor Guilherme, conhecido como VG, de 16 anos, e Cláudio, de 17 anos. Ambos estavam no pátio da escola no momento do ataque.

Quantas pessoas ficaram feridas e qual o estado de saúde delas?

Três estudantes ficaram feridos:

Um adolescente de 16 anos, com histórico de atos infracionais

Dois adolescentes de 17 anos

Um vigilante da escola também foi baleado

Dois dos adolescentes feridos receberam alta ainda na quinta-feira (25), segundo a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O terceiro segue internado sob cuidados médicos.

O que foi apreendido no local?

Com uma das vítimas, foram encontrados drogas, balança de precisão e embalagens. Posteriormente, a polícia apreendeu duas armas de fogo e mais drogas durante diligências no residencial Caiçara, também em Sobral.

Qual é a linha de investigação da polícia?

Uma das hipóteses apuradas é a possível ligação do caso com a disputa entre facções criminosas. A Polícia Civil segue investigando, com apoio da cúpula da Segurança Pública, enviada à cidade por determinação do governo estadual.

O que dizem as autoridades?

O governador Elmano de Freitas classificou o ataque como “gravíssimo e intolerável” e determinou o reforço do policiamento. O ministro da Educação, Camilo Santana, também se pronunciou e disponibilizou equipes do MEC para apoiar a comunidade escolar.

Como a escola reagiu ao ataque?

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) suspendeu as aulas e garantiu apoio psicológico aos estudantes e profissionais. A escola não funcionará nesta sexta-feira (26).

O que dizem os alunos?

Relatos de alunos apontam medo e insegurança. Um estudante disse que faltou à aula e foi surpreendido com a notícia. Outro afirmou que sente receio de voltar à escola após o ocorrido.

Casos anteriores de violência em escolas de Sobral

Em 2022, outro ataque com arma de fogo foi registrado em uma escola estadual de Sobral. Um estudante de 15 anos morreu após ser baleado por um colega dentro da sala de aula.

Qual o perfil da Escola Estadual Luiz Felipe?

A escola atende apenas o ensino médio, com 1.159 alunos e 54 professores, segundo o Censo Escolar 2024. Em 2023, 38% dos alunos do 3º ano tinham desempenho adequado em português, conforme o Saeb.

Apesar das dificuldades, a escola registrou bons resultados no Enem 2024: nove alunos alcançaram 900 pontos ou mais na redação, e 23 tiveram nota acima de 800. A unidade também ofereceu ações voltadas à cidadania no primeiro semestre de 2025.