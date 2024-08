VÍDEO: Cirurgião realiza lipo de 'papada' e resultado impressionante viraliza na web

Um cirurgião, conhecido por compartilhar procedimentos estéticos em suas redes sociais, viralizou na internet após divulgar o impressionante resultado de uma lipoaspiração de papada realizada em um de seus pacientes. O vídeo, que mostra o antes e depois da cirurgia, foi publicado nas redes sociais do Dr. Milton Herrera e já com conta com milhares de comentários chocados com a cirurgia.

A lipo de papada, procedimento cada vez mais popular entre aqueles que buscam se livrar do "queixo duplo", consiste na remoção de gordura localizada abaixo do queixo e em parte do pescoço. A cirurgia é feita através de uma pequena incisão entre o queixo e a papada, por onde é inserida uma cânula de 3mm para a remoção da gordura. O procedimento já foi realizado por várias celebridades, como os ex-BBBs Michel e Leidy Elin e a influenciadora Jojo Todynho.

Segundo especialistas, o procedimento é totalmente indolor e é realizado sob anestesia local. No vídeo que viralizou, é possível ver a remoção de uma quantidade significativa de gordura. "Mermão, o cara tirou 50kg de papo", comentou um internauta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)