Busca por procedimentos estéticos aumenta durante verão amazônico

A chegada do verão amazônico, além de aumentar a movimentação nas praias e balneários do Pará, eleva a busca por procedimentos estéticos nas clínicas e centros estéticos da Região Metropolitana de Belém e do interior do estado, já que é comum uma maior exposição do corpo durante o mês de julho. Os estabelecimentos da área estética esperam para este mês um faturamento de até 30% a mais em relação a outros períodos do ano.

A paraense Marjory Bela é tecnóloga em estética e proprietária de um centro estético em Belém, ela conta que nessa época do ano é muito comum o aumento na demanda devido à preparação por parte de quem vai curtir as altas temperaturas no litoral paraense.

“Os meses que antecedem julho são os melhores, o Sal [Salinópolis] segue sendo o melhor tempero para a mulherada se cuidar para usar aquele biquíni, luzindo sua melhor versão. O faturamento está uma média de 30% mais alto que os outros meses”, afirma Marjory.

Marjory Bela, tecnóloga em estética e proprietária de centro estético (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

De acordo com a especialista, o clareamento de áreas íntimas e os protocolos de redução de medidas e celulite são os serviços mais procurados por parte dos clientes. Marjory destaca que têm diversificado as estratégias de atendimento para poder conciliar a alta demanda.

“Estamos fazendo os horários ficarem flexíveis para o atendimento personalizado, além de oferecer muitas promoções e protocolos conhecidos como “flash” com resultados rápidos”, comenta.

Izelir Chaves é contadora e especialista em empreendedorismo, ela é franqueada em uma rede de centros estéticos com filial em Belém. Segundo a empreendedora, o mercado está em alta e o faturamento esperado também é de 30% a mais. “A demanda está super aquecida, contudo a procura já começa a acontecer a partir de maio, principalmente os tratamentos de emagrecimento. Nós estamos trabalhando com agenda com horário estendido e reforço da equipe de profissionais”, diz.

A empreendedora aponta que é comum nesse período a procura por protocolos com os resultados mais rápidos. Além dos procedimentos para o corpo, a busca também é elevada em tratamentos com resultados mais imediatos para o rosto como: preenchimento, botox, ultrassom microfocado e limpeza de pele. Segundo ela, esses são tratamentos para lifting facial e melhora do aspecto da pele.

Outros serviços em alta nesta temporada, além dos tratamentos faciais, são: drenagem linfática, criolipólise, massagem redutora e ozonioterapia. Uma forte tendência no setor de estética são os procedimentos com resultados mais naturais, que realçam a beleza e cuidam do corpo, mas sem mudar de forma drástica o visual de homens e mulheres que utilizam as técnicas.

Os benefícios dos procedimentos podem se estender para além da estética, como no caso do detox corporal, que alia métodos como a argiloterapia, drenagem linfática e termoterapia. Juntos eles auxiliam o sistema linfático a eliminar as toxinas do corpo e estimular a circulação.