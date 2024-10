VÍDEO: Carro sem motorista atropela mulher e a pressiona contra a parede

Um carro que estava sem condutor andou sozinho e atropelou a própria motorista dele, que estava fora do veículo para mexer no motor. O episódio aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná.

Nas imagens, registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que a motorista sai do carro e abre o capô para mexer em algo no motor. Instantes depois, os faróis do carro se acendem e o veículo avança rapidamente contra ela.

Assista:

É possível ver a mulher ainda tenta desviar do veículo, mas acaba sendo pressionada contra a parede de um comércio. Segundo informações do g1, pessoas que passavam pelo local prestaram socorro à mulher e acionaram equipes do Corpo de Bombeiros.

A vítima teve uma fratura grave exposta em uma das pernas e foi levada ao Hospital Universitário (HU) de Cascavel. Não se tem conhecimento sobre o que fez o veículo avançar sobre a motorista.

.(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)