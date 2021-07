Mulher avança o sinal vermelho 49 vezes para se vingar do ex

A polícia em Shaoxing, província de Zhejiang, no leste da China, estranhou que um mesmo carro tenha cometido 50 infrações de trânsito em dois dias. Entre as quais, avançar o sinal vermelho nada menos que 49 vezes. O casal infrator acabou detido. As informações foram divulgadas pelo Global Times

A polícia local percebeu que um Audi cometeu infrações de trânsito 50 vezes em dois dias, 49 vezes por desrespeitar o sinal vermelho e uma por excesso de velocidade.

Após uma investigação, eles descobriram que o carro foi alugado por um homem de sobrenome Chen do proprietário do carro, Qian. Chen admitiu que alugou o carro para um conhecido, que se chama Zhu, o homem que estava dirigindo o carro.

Quando a polícia chegou a Zhu, ele confessou que a razão para tal comportamento irracional era que ele estava interessado em uma mulher de sobrenome Lou há muito tempo, mas Lou disse a ele que os dois teriam um encontro somente se ele concordasse com a vingança que ela tinha em mente.

O dono do carro, Qian, namorava Lou, mas a trocou por outra mulher.