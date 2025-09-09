Capa Jornal Amazônia
Vídeo: banheiros químicos são incendiados nas proximidades do STF, em Brasília

Incidente ocorreu próximo ao STF durante julgamento; perícia foi acionada para investigar as causas

O Liberal
fonte

Na manhã desta terça-feira (9), um incêndio em banheiros químicos formou uma coluna de fumaça preta na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (Foto: Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (9), um incêndio atingiu banheiros químicos instalados no gramado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Imediatamente, fez surgir uma espessa coluna de fumaça visível até do Supremo Tribunal Federal (STF), onde acontecia um julgamento.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado por volta das 11h30, controlando o fogo em cerca de 30 minutos. A Polícia Militar confirmou que a perícia já foi ativada para apuração das causas.

image Banheiro químico foi incendiado na Esplanada dos Ministérios (Foto: TV Globo)

image Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja o novo cronograma e o que acontece esta semana
Ex-presidente e mais sete réus seguem em julgamento nesta terça (9/9); sessões extras foram incluídas na agenda do STF.

image Vídeo: Brasil quase voltou à ditadura por grupo que não aceita perder, afirma Moraes
Ministro apontou Jair Bolsonaro como líder de organização que tentou se manter no poder sem respeitar a alternância democrática

image Tentativa de golpe: atos foram tantos e tão absurdos que vários acabamos esquecendo, diz Moraes
O ministro listou então uma série de eventos, a começar pelo recurso do PL contra o resultado do pleito do qual Luiz Inácio Lula da Silva saiu vencedor.

Imagens chamam atenção de quem estava no STF

A fumaça escura foi percebida por pessoas que acompanhavam os debates no STF, a menos de 2 km de distância. A situação gerou apreensão no local devido à proximidade entre o incidente e as dependências da Corte.

