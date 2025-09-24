VÍDEO: Agente de limpeza escapa de atropelamento, se ajoelha e reza em agradecimento

Um agente de limpeza, identificado como Erick Danilo Santos, de 26 anos, viu a sua vida quase findar por segundos, ao quase ser atropelado por um carro desgovernado na Avenida José Carlos Silva, Bairro São Conrado, na região da Zona Sul de Aracaju.

Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que Erick estava sentado na calçada, tomando café, enquanto aguardava o ônibus da empresa de coleta de lixo chegar, quando percebeu que um carro, em alta velocidade, vinha descontrolado em sua direção.

Os registros ainda mostram que ele consegue se levantar rapidamente e, em questão de segundos, escapa do atropelamento. Em seguida, Erick se ajoelha e começa a rezar em agradecimento. Confira abaixo:

Ainda é possível perceber que o carro conseguiu derrubar uma placa de sinalização e continuou trafegando sem controle. O jovem disse que não conseguiu identificar o condutor e nem a placa do veículo para denunciar. Depois do ocorrido, Erick disse que voltou ao estabelecimento comercial próximo onde ele estava e pediu acesso às imagens da câmera de segurança.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)