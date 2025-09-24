Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Agente de limpeza escapa de atropelamento, se ajoelha e reza em agradecimento

Carro conseguiu derrubar uma placa de sinalização e continuou trafegando sem controle na via

Gabrielle Borges
fonte

Depois do ocorrido, Erick disse que voltou ao estabelecimento comercial próximo onde ele estava e pediu acesso às imagens da câmera de segurança. (Reprodução/Redes Sociais)

Um agente de limpeza, identificado como Erick Danilo Santos, de 26 anos, viu a sua vida quase findar por segundos, ao quase ser atropelado por um carro desgovernado na Avenida José Carlos Silva, Bairro São Conrado, na região da Zona Sul de Aracaju. 

Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que Erick  estava sentado na calçada, tomando café, enquanto aguardava o ônibus da empresa de coleta de lixo chegar, quando percebeu que um carro, em alta velocidade, vinha descontrolado em sua direção.

VEJA MAIS

image Jovem escapa de atropelamento de forma inusitada e não derruba milkshake; vídeo
Veículo invadiu a calçada onde a moça estava

image Motorista escapa de linchamento após atropelar duas crianças
Um menino e uma menina foram atingidos pelo veículo de condutor que estava bêbado

image Mulher escapa de ser atropelada por carro em avenida; veja
Polícia informou que o motorista não apresentava sinais de embriaguez e estava com pressa para realizar um serviço

Os registros ainda mostram que ele consegue se levantar rapidamente e, em questão de segundos, escapa do atropelamento. Em seguida, Erick se ajoelha e começa a rezar em agradecimento. Confira abaixo:

Veja o momento

Ainda é possível perceber que o carro conseguiu derrubar uma placa de sinalização e continuou trafegando sem controle. O jovem disse que não conseguiu identificar o condutor e nem a placa do veículo para denunciar. Depois do ocorrido, Erick disse que voltou ao estabelecimento comercial próximo onde ele estava e pediu acesso às imagens da câmera de segurança.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

carro desgovernado
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

acidente

FAB intercepta aeronave suspeita do Peru e prende piloto

Segundo o Comae, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após entrar no espaço aéreo brasileiro

23.09.25 14h33

política

Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

22.09.25 20h22

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

22.09.25 20h08

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Queda de avião no Pantanal mata famoso arquiteto Kongjian Yu e cineasta brasileiro

Acidente em Aquidauana deixou quatro mortos; vítimas estavam na região para gravação de documentário sobre cidades-esponja

24.09.25 7h27

SUSTO

VÍDEO: Agente de limpeza escapa de atropelamento, se ajoelha e reza em agradecimento

Carro conseguiu derrubar uma placa de sinalização e continuou trafegando sem controle na via

24.09.25 9h27

BRASIL

VÍDEO: Advogada criminalista é executada com 20 tiros após postar que estava ‘em guerra’

Registro mostra o momento em que criminoso efetuou disparos na rua; polícia investiga o caso.

23.09.25 12h35

ARREPENDIMENTO

Após arrependimento, influenciadora altera nome da filha 11 dias depois do registro; entenda

A mãe da criança temeu que a filha sofresse bullying

23.09.25 19h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda