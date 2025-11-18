Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

PM entra com metralhadora em escola após criança fazer desenho de Iansã, diz funcionária

O caso aconteceu na última terça-feira (11) na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Barreto, em São Paulo

Lívia Ximenes
fonte

Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Barreto, de São Paulo (Reprodução / Google Street View)

Em São Paulo, uma funcionária da Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Barreto afirma que policiais militares entraram armados na instituição e um deles estava com uma metralhadora. O caso teria acontecido na última terça-feira (11), após o pai de uma aluna denunciar a escola por ter “aula de religião africana”, devido a um desenho da orixá Iansã.

VEJA MAIS

image Metralhadora de guerra e prêmio em Porsche de R$ 1 mi: veja como PCC pretendia matar promotor

image Grupo de bandidos tenta assaltar empresa de transporte na Arthur Bernardes e seguranças reagem
Vídeo mostra bandidos tentando entrar armados com uma metralhadora em empresa

image Embaixador britânico no México é demitido após apontar metralhadora para funcionário
No registro, é possível notar que o funcionário parece ficar desconfortável com a situação.

A funcionária, que preferiu não se identificar, disse que a ação gerou constrangimento e medo em colaboradores, alunos e familiares. Na quarta-feira (12), ela fez a denúncia em relatório assinado. Segundo a funcionária, os PMs a coagiram por cerca de 20 minutos.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse ao g1 que a Polícia Militar iniciou uma apuração sobre a conduta da equipe, que inclui análise de imagens das câmeras corporais. A funcionária disse aos policiais que a escola possui um “currículo antirracista, documento oficial da rede”.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação afirmou que “o pai da estudante recebeu esclarecimento que o trabalho apresentado por sua filha integra uma produção coletiva do grupo. A atividade faz parte de propostas pedagógicas da escola, que tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena dentro do Currículo da Cidade de São Paulo”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PM

PM entra com metralhadora em escola

metralhadora

escola
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Ministra anuncia publicação de 10 portarias de demarcação indígena

Portarias serão publicadas pelo Ministério da Justiça

17.11.25 18h35

BRASIL

Cliente aciona polícia após Supermercado Mateus não cumprir preço de etiqueta na Bahia

No vídeo, o consumidor mostra a etiqueta com o valor de R$ 1.399,90 para um ar-condicionado e, em seguida, o visor do caixa marcando R$ 2.399,90 na hora do pagamento

17.11.25 14h37

Estêvão consolida artilharia após abrir vitória do Brasil sobre Senegal: 'Minha melhor fase'

15.11.25 16h07

vitória

Brasil vence Senegal com facilidade e encerra invencibilidade africana

Com gols de Estêvão e Casemiro, seleção faz melhor atuação sob comando de Ancelotti em amistoso no Emirates Stadium, em Londres

15.11.25 15h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

Brasil

Conheça quais são os gestos em fotos que podem ser associados a facções

Originalmente ligados a tribos como hippies e roqueiros, alguns símbolos com as mãos passaram a representar risco de morte em certos locais do Brasil

16.01.25 18h38

CRIME

Suspeito de estuprar e matar adolescente pintou bicicleta para não ser encontrado; entenda

Janildo da Silva Magalhães, de 38 anos, foi preso na última segunda (04). O homem estuprou a vítima, de 14 anos, por diversas vezes antes de matá-la

06.12.23 11h26

Investigação

Morte de atriz mirim Millena Brandão é investigada pela polícia; entenda

As Secretarias de Saúde do município e do estado também se comprometeram a apurar possíveis irregularidades ou deficiências no atendimento prestado pelos hospitais públicos

06.05.25 11h39

BRASIL

Vídeo: adolescente de 13 anos engravida em festa com 'roleta russa de sexo'; entenda

Prática é um desafio entre adolescentes e viralizou na internet, causando choque em internautas pela forma como o episódio ocorreu

16.04.25 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda