Embaixador britânico no México é demitido após apontar metralhadora para funcionário

O embaixador britânico no México, Jon Benjamin, de 61 anos, foi demitido após apontar uma arma de fogo para um de seus funcionários, segundo informações do jornal Financial Times.

No vídeo de cinco segundos que circula no X (antigo Twitter), o embaixador aparece dentro de um veículo e aponta a arma para uma pessoa que está no banco de trás.

No registro, é possível notar que o funcionário parece ficar desconfortável com a situação. O jornal afirma que a arma usada pelo diplomata pode pertencer a um de seus seguranças.

"Num contexto de assassinatos diários cometidos por traficantes de drogas no México, ele ousa brincar", diz o tuite que divulgou o vídeo em uma conta anônima no X.

De acordo com o Financial Times, no momento do registro, Jon estava em viagem oficial aos Estados de Durango e Sinaloa. Segundo o The Guardian, ambas as regiões vivem em tensão devido à presença do crime organizado.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido (conhecido como FCDO) afirmou que "está ciente do incidente".

"Tomamos as medidas adequadas e, quando surgem problemas internos, o FCDO possui processos robustos de RH para resolvê-los", completou.