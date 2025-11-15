Capa Jornal Amazônia
Brasil vence Senegal com facilidade e encerra invencibilidade africana

Com gols de Estêvão e Casemiro, seleção faz melhor atuação sob comando de Ancelotti em amistoso no Emirates Stadium, em Londres

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira fez uma de suas melhores apresentações sob o comando de Carlo Ancelotti e não encontrou dificuldades para superar a seleção de Senegal neste sábado (15). Em Londres, o Brasil venceu por 2 a 0 e derrubou a invencibilidade de 26 partidas oficiais dos senegaleses, que já durava mais de dois anos — até então, a maior entre seleções nacionais.

Na ausência de Neymar, que está fora por ainda não conseguir atuar em nível competitivo, Estêvão assumiu a responsabilidade de ser o jogador com maior repertório técnico da equipe. Ágil e habilidoso, o ex-jogador do Palmeiras irritou os zagueiros africanos e abriu o caminho para a vitória com um bonito gol.

Casemiro, um dos poucos remanescentes da última Copa e maior liderança do grupo ao lado de Marquinhos, definiu o resultado. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, etapa em que a seleção brasileira esteve irretocável.

A atuação indica que Ancelotti encontrou uma formação titular — ou ao menos está próximo disso. É bastante provável que os 11 que começaram a partida na capital inglesa estejam na Copa do Mundo de 2026. Parte deles deve ser titular no Mundial sediado no Canadá, Estados Unidos e México. Haverá uma ou outra mudança. Talvez nas laterais. Talvez a entrada de Raphinha, astro do Barcelona e peça considerada imprescindível para a seleção.

Contra um rival importante, o Brasil não cometeu falhas graves como havia ocorrido diante do Japão, se impôs, sobretudo na etapa inicial, e construiu o placar graças ao talento de seus meio-campistas e, principalmente, do quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.

Foram poucos os espaços para os senegaleses, que se enervaram ao não conseguirem jogar e também por não conseguirem parar Estêvão. O ponta canhoto abriu o placar com bonita finalização aos 27 minutos. Casemiro fez o segundo aos 36, em um lance típico de camisa 9, dentro da área.

Com o veterano e Bruno Guimarães, o meio de campo funcionou, e o jogo fluiu no Emirates Stadium, casa do Arsenal, completamente lotado. Mais de 58 mil pessoas assistiram à vitória da equipe pentacampeã do mundo, com apoio maciço de brasileiros nas arquibancadas.

A comissão técnica brasileira optou por encerrar o ano enfrentando seleções africanas. Depois de Senegal, o Brasil enfrenta a Tunísia, terça-feira, dia 18, desta vez em Lille, na França. Na próxima Data Fifa, em março, os adversários serão França e Croácia.

BRASIL 2 X 0 SENEGAL

BRASIL: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão (Luiz Henrique), Matheus Cunha (João Pedro), Vini Jr (Fabrício Bruno) e Rodrygo (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti.
SENEGAL: Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Jakobs; Pape Sarr, Pape Gueye (Ciss), Gana Gueye e Ndiaye (Sabaly); Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye) e Sadio Mané (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.
GOLS: Estêvão, aos 27, e Casemiro, aos 36 do 1º tempo.
ÁRBITRO: Jarred Gillett (Inglaterra).
CARTÕES AMARELOS: Antoine Mendy, Koulibaly, Pape Gueye, Casemiro, Gana Gueye.
PÚBLICO: 58.657 torcedores.
RENDA: Não disponível.
LOCAL: Emirates Stadium, em Londres.

futebol

Copa de 2026

amistoso

Brasil

Senegal
