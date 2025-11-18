Capa Jornal Amazônia
Caso Beatriz Munhos: polícia prende suspeito de matar jovem de 20 anos na frente do pai em SP

O autor do latrocínio foi encontrado no povoado de Areião, na Bahia. Ele tem 23 anos e possui três passagens criminais por roubo

Estadão Conteúdo
fonte

Preso acusado de atirar e matar Beatriz Munhos durante assalto (Reprodução/TV Globo)

A Policia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta terça-feira, 18, o suspeito de atirar e matar uma jovem em frente ao pai e namorado dela. Beatriz Munhos, de 20 anos, morreu baleada na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto no dia 1°, na zona leste da capital.

O autor do latrocínio foi encontrado no povoado de Areião, município de Mirante, na Bahia. Segundo a polícia, ele tem 23 anos e possui três passagens criminais por roubo. Uma delas já maior de idade e outras duas quando ainda era adolescente. A prisão ocorreu durante uma ação realizada na região. A autoridade policial já solicitou a transferência do indiciado, que deverá ser encaminhado ao sistema prisional paulista.

Venda de drone

A jovem estava na capital paulista para acompanhar o pai e do namorado durante a entrega de um drone a um comprador. O pai dela mantém um canal no YouTube dedicado a vídeos de seus voos com o equipamento. O namorado de Beatriz, Leonardo Jesus da Silva, disse à TV TEM, da Rede Globo, que havia anunciado nas redes sociais a venda de um drone por R$ 27 mil.

Segundo Leonardo, os criminosos abordaram ele e o sogro enquanto os dois esperavam em frente ao endereço do suposto comprador. Durante a ação, a jovem usou um spray de pimenta contra os suspeitos. Um deles reagiu e atirou. A vítima foi socorrida no Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos.

'Que crueldade', desabafa pai da jovem

À época do crime, o pai de Beatriz, Lucas Munhoz, utilizou as redes sociais para falar sobre o caso. "Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem. Ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto. A gente entregou tudo. Mesmo assim eles deram um tiro na cabeça dela", disse Lucas, que é piloto profissional de drones.

Ainda na postagem, o pai da vítima fez um apelo às autoridades públicas. "Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu estou sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas todas, de bandido de arma tem que acabar. Eu imploro para o governo acabar com isso. Pelo amor de Deus".

