Estêvão consolida artilharia após abrir vitória do Brasil sobre Senegal: 'Minha melhor fase' Estadão Conteúdo 15.11.25 16h07 Artilheiro da era Carlo Ancelotti com cinco gols, um deles na vitória sobre Senegal por 2 a 0, em Londres, o atacante Estevão afirmou que vive sua melhor fase na seleção brasileira. No jogo deste sábado, o ex-palmeirense teve participação importante no amistoso ao abrir o placar, aos 27 minutos, com uma bela finalização. "Coisas boas estão acontecendo. Desde que comecei, é a minha melhor fase. Vou continuar trabalhando, lutando todos os dias para que as coisas continuem acontecendo", afirmou o atacante do Chelsea. Presença constante nas últimas convocações, Estêvão busca se firmar como uma das opções do setor ofensivo para garantir uma vaga na lista final de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. A disputa pela titularidade, no entanto, continua intensa. Embora o quarteto ofensivo formado por Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr. tenha se destacado, o meia Raphinha, do Barcelona, também participa desta concorrência. "É bom para a seleção brasileira ter jogadores de qualidade e que disputam posição. Essa concorrência é boa para não deixar eu me acomodar. Tenho muito que trabalhar ainda", afirmou. O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras. Em meados de 2024, após ser integrado definitivamente ao elenco profissional, Estêvão fechou contrato com o Chelsea. O jogador se adaptou rapidamente ao time campeão do Mundial de Clubes e vem sendo utilizado com frequência pelo técnico Enzo Maresca, seja na ponta-direita ou mais centralizado, como um camisa 10. Jogando sempre pelo lado direito neste sábado, Estêvão também participou da maioria das jogadas de ataque até no segundo tempo, quando a equipe diminuiu o ritmo. O atacante afirmou que os conselhos do treinador italiano têm sido fundamentais no início de sua carreira na seleção. "Tento extrair o máximo do que ele tem a ensinar. Ele tem vários títulos. Fico feliz por Deus ter colocado ele na minha vida", disse. Palavras-chave futebol amistoso Copa de 2026 Brasil Senegal Estêvão