Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Estêvão consolida artilharia após abrir vitória do Brasil sobre Senegal: 'Minha melhor fase'

Estadão Conteúdo

Artilheiro da era Carlo Ancelotti com cinco gols, um deles na vitória sobre Senegal por 2 a 0, em Londres, o atacante Estevão afirmou que vive sua melhor fase na seleção brasileira. No jogo deste sábado, o ex-palmeirense teve participação importante no amistoso ao abrir o placar, aos 27 minutos, com uma bela finalização.

"Coisas boas estão acontecendo. Desde que comecei, é a minha melhor fase. Vou continuar trabalhando, lutando todos os dias para que as coisas continuem acontecendo", afirmou o atacante do Chelsea.

Presença constante nas últimas convocações, Estêvão busca se firmar como uma das opções do setor ofensivo para garantir uma vaga na lista final de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026.

A disputa pela titularidade, no entanto, continua intensa. Embora o quarteto ofensivo formado por Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr. tenha se destacado, o meia Raphinha, do Barcelona, também participa desta concorrência.

"É bom para a seleção brasileira ter jogadores de qualidade e que disputam posição. Essa concorrência é boa para não deixar eu me acomodar. Tenho muito que trabalhar ainda", afirmou.

O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras. Em meados de 2024, após ser integrado definitivamente ao elenco profissional, Estêvão fechou contrato com o Chelsea.

O jogador se adaptou rapidamente ao time campeão do Mundial de Clubes e vem sendo utilizado com frequência pelo técnico Enzo Maresca, seja na ponta-direita ou mais centralizado, como um camisa 10.

Jogando sempre pelo lado direito neste sábado, Estêvão também participou da maioria das jogadas de ataque até no segundo tempo, quando a equipe diminuiu o ritmo.

O atacante afirmou que os conselhos do treinador italiano têm sido fundamentais no início de sua carreira na seleção. "Tento extrair o máximo do que ele tem a ensinar. Ele tem vários títulos. Fico feliz por Deus ter colocado ele na minha vida", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

amistoso

Copa de 2026

Brasil

Senegal

Estêvão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo

Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão

16.11.25 9h00

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

Carlos Ferreira

Quem é o goleiro deste século no Pará

16.11.25 7h00

Futebol

Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC

Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina

15.11.25 15h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda