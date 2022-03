Jovem escapa de atropelamento de forma inusitada e não derruba milkshake; vídeo

Uma jovem escapou de ser atropelada por um carro de uma forma bem inusitada, no dia 4 deste mês, em Minas Gerais. A estudante Débora Rezende, de 19 anos, conseguiu “escalar” sobre o carro pouco antes de o veículo se chocar contra o local onde a moça estava. As informações são do G1 Minas Gerais.

O carro atingiu a calçada após ter problemas nos freios em decorrência de um acidente envolvendo um ônibus. Outros quatro veículos também foram atingidos e o ônibus só parou quando atingiu um dos automóveis que estavam parados.

Débora estava comprando um milkshake quando a câmera de seguranças flagrou a reação da estudante. “Agora eu só tenho seis vidas, eu tinha sete”, brincou Débora.

“Quando eu vi o vídeo, nem eu acreditava que eu tinha feito aquilo. Eu nem pensei, só pulei. Depois que eu pulei, peguei minhas coisas e subi [fui embora] como se nada tivesse acontecido”, brincou.

Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido no acidente. “A jovem conseguiu desviar, até pela esperteza que ela teve no momento. Graças a Deus não houve nenhum ferido”, disse o tenente da Polícia Militar, João Monteiro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)