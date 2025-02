Mulher escapa de ser atropelada por carro em avenida; veja

Câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher, que caminhava na beira da rua, escapou por pouco de ser atingida por um carro em Braço do Norte, em Santa Catarina. Nas imagens, é possível ver o carro em alta velocidade colidindo contra outro veículo estacionado, quase atingindo a pedestre, e capotando em seguida.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro que causou a colisão não sofreu ferimentos. O incidente ocorreu no sábado (22) e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC) e a Polícia Civil não foram acionados para a ocorrência. O condutor, que não apresentava sinais de embriaguez, estava vestido com o uniforme da empresa em que trabalha e informou à PM que estava com pressa para realizar um serviço. Um boletim de ocorrência foi registrado, e os veículos danificados foram removidos pela seguradora.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)