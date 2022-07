Viaduto pega fogo e trânsito é interditado em ruas de Goiânia

Um incêndio foi registrado no viaduto João Alves de Queiroz, no cruzamento das Avenidas T-63 e 85, em Goiânia, capital de Goiás, nas primeiras horas desta sexta-feira (15). Por causa do fogo, o trânsito na área foi interditado. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito fizeram desvios nos dois sentidos da pista atingida pelas chamas. As informações são do G1 Goiás.

Ainda não há informações sobre feridos e nem se sabe o que causou o incêndio. Imagens gravadas por alguns motoristas que passavam pelo local por volta de 5h, mostram que as chamas tomaram conta da parte inferior do viaduto.

Segundo o G1 Goiás, equipes do Corpo de Bombeiros já fizeram o trabalho de resfriamento do local. A área ainda passará por uma avaliação da Defesa Civil, porque o incêndio pode ter comprometido a estrutura metálica do viaduto.

"Nosso maior receio é em relação às colunas de sustentação da ponte, percebemos que as chamas causaram prejuízos no concreto e na base do viaduto. O acabamento foi muito comprometido e, a olho nu, não é possível avaliar todos os danos", declarou o tenente do Corpo de Bombeiros Heitor Braga de Paula.