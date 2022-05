Veja o passo a passo para fazer uma horta em casa, custos e cuidados

Ter uma horta em casa, além da oferta de produtos é, também, uma opção mais sustentável de reutilização de produtos e zero poluentes na produção. As mudas podem sem plantadas em qualquer lugar, até dentro de latinhas, potes de vidros, canos, garrafas plásticas ou em vasilhas de manteiga. Seja ela no quintal ou suspensa em pequenos apartamentos, o verde pode trazer saúde e charme ao lar.

São várias opções de sementes presentes no mercado, facilmente encontradas em supermercado ou em lojas de jardinagens. Cheiro verde, salsa, manjericão, tomate, tomilho e alecrim. É tempero fresco à mão que realça o sabor e é livre de conservante.

O que é preciso saber antes de montar uma horta em casa?

Antes de iniciar a plantação de mudas da horta é preciso responder duas perguntas. Onde vou montar a horta e o que eu pretendo plantar? Vale estudar e buscar entender a espécie, adaptações de clima, melhor período da plantação, formas de germinação e replantio de mudas.

Se optar por usar sementes:

Observe a embalagem. Se ela estiver rasgada pode acometer algum tipo de fungo, mofo ou insetos;

Compre sementes com selo de produto orgânico ou com indicativo de isenção de agrotóxico;

Procure sementes com selos de certificação fitossanitária.

Quais plantas são mais fáceis para se ter em uma horta?

A salsa, o coentro, o tomate, a cebolinha, o manjericão, o alecrim e a couve são as plantas mais comuns e fáceis de adaptarem em qualquer região. Se morar em apartamento, não é recomendado plantas frutíferas. Outras condimentares como a alface, a chicória, a hortelã e o alecrim são boas de manejo, porém precisam de um espaço maior para o cultivo, já que a reprodução também é bem rápida.

Vale observar:

Se a planta necessita de muito sol ou pouco;

Saso a muda esteja com pouca água ou muito líquido;

A troca de recipiente e substrato, a medida em que a planta cresce.

Quanto custa montar uma horta?

Algumas floriculturas vendem mudas de condimentares prontas para o cultivo. O preço médio sai a R$3 cada. As sementes também podem ser encontradas por menos de R$5 cada pacote. O substrato - terra já com nutrientes balanceados - custa em torno de R$ 15, saco com 10 kg. Para facilitar a drenagem, usa-se a manta bidim (vendida ao metro) e a argila expandida (saco de 2kg), ambas custando em torno de R$7. O tamanho do espaço, estrutura da horta, tipos de vasos, quantidade de plantas e o tipo de jardim (vertical ou jardineira) influenciam diretamente nos custos do projeto.

Passo a passo para plantar uma horta em casa:



1- Separe todos os itens que vão ser necessários para a montagem (vaso, mudas de plantas, água, argila, substrato e a manta bidim);

2 - Despeje a argila expandida em um vaso. O ideal é que preencha toda a base do recipiente;

3 - Em seguida, corte a manta bidim deixando um dedo de largura entre as laterais do vaso. Dessa forma será mais fácil o manuseio caso necessite fazer a troca das plantas para um novo local;





4- Coloque com cuidado o substrato para formar a terceira camada;

5- Cave um buraco de uns 10 cm e coloque a muda. Arrume-a de maneira que o substrato possa cobrir toda a extensão da raiz;

6- Coloque ordenadamente as demais mudas, deixando um espaço entre elas e borrife água nas folhas e no substrato.

Como manter a planta saudável?