Veja como acessar os documentos virtuais emitidos pelo Exército através do celular

Agora está mais prático e simples para acessar os documentos virtuais emitidos pelo Exército Brasileiro através do celular. Tudo isso pois o documento está disponível para uso através de aplicativo e site. Seja no Android ou iOS, do iPhone, para acessar o documento virtual é necessário fazer um cadastro no site com informações básicas. Veja como acessar os documentos virtuais emitidos pelo Exército Brasileiro através do celular:

Existem três tipos de documentos emitidos pelo Exército Brasileiro que o cidadão pode acessar através do aplicativo gov.br:

Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) para todo cidadão maior de 18 anos do sexo masculino;

(CDI) para todo cidadão maior de 18 anos do sexo masculino; Certificado de Reservista (CR) para brasileiros que prestaram o serviço militar obrigatório nas forças armadas; e

(CR) para brasileiros que prestaram o serviço militar obrigatório nas forças armadas; e Certificado de Alistamento Militar (CAM) para jovens maior de 18 anos do sexo masculino

Para ter acesso a qualquer um dos certificados citados, é necessário seguir as orientações de cadastro que o app gov.br fornece para cada uma das documentações. Tudo isso pois cada um dos documentos possui uma legislação específica, que deve ser válida de maneira virtual para poder ser apresentada através do celular.

