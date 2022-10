Vazamento de gás provoca uma morte no interior de São Paulo

A noite de terça-feira, 4, foi de pânico para os moradores do município de Pontal (SP). Uma substância tóxica ainda desconhecida teria se espalhado pelo bairro Campos Elísios e levado à morte de uma mulher de 39 anos e a intoxicação de 85 pessoas. As informações são do UOL.

A vítima foi identificada como Alessandra Alves da Silva, que já teria chegado à Santa Casa do município sem vida. “Aproximadamente às 19h55 recebi a ligação de um munícipe falando do ocorrido no bairro Campos Elísios. Eu fui até o local e chegando lá eu constatei que foram produtos químicos. Pode ser amônia, pode ser soda, cloro. Até com máscara os olhos ardiam", contou o prefeito Zé Carlos (PSL) em uma live.

Ainda de acordo com o gestor, a suspeita é que o produto seja de origem clandestina, mas até o momento nenhuma atividade que pudesse causar a contaminação foi identificada. Já o vice-prefeito João Henrique Pedro (Cidadania) afirmou em entrevista ao portal UOL na manhã desta quarta, que no bairro há uma empresa de produtos químicos, mas que foi descartado o vazamento do local. "O proprietário imediatamente abriu o local e tudo foi inspecionado", declarou. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar e outros órgãos atuam na busca da fonte da poluição.

Segundo o vice-prefeito, a procura por atendimento médico foi grande durante a noite, mas grande parte dos pacientes que relataram sintomas de intoxicação já recebeu alta. "Agora, nós estamos com um paciente entubado em Ribeirão Preto, um internado na Santa Casa de Sertãozinho e um internado no HC de Ribeirão Preto. Há ainda três pacientes na UPA de Sertãozinho e apenas um paciente em observação na Santa Casa daqui, sem risco de vida”, informou.

Em imagens que circulam pela internet é possível ter uma noção do clima de pânico na cidade. "Por gentileza, retirem-se de suas residências. Isto é uma emergência. Procurem a parte mais alta do bairro. Para vocês que têm os seus animais, as crianças, todo mundo se retirando das residências", anunciava um carro de som que circulou pela cidade.

Como medida de retaguarda, o Ginásio de Esportes Adib Damião ficou à disposição para receber moradores. De acordo com a prefeitura, cerca de 60 a 70 pessoas estão abrigadas no local e a Secretaria de Desenvolvimento Social está de plantão para prestar auxílio. Além disso, amostras da água do bairro Campos Elíseos foram coletadas para análise e foi atestado que o líquido está em condições de potabilidade e consumo.