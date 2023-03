Vale Gás: valor do botijão de gás em Roraima é o mais caro do país; veja quanto

Roraima tem o valor médio do botijão de gás de 13 quilos mais caro do país. No estado da região Norte, o valor do gás de cozinha chega a quase R$ 130, enquanto custou cerca de R$ 96 no Rio de Janeiro, estado que vende o botijão mais barato do Brasil.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que a região Norte tinha o botijão de gás mais caro entre os dias 5 e 11 de março deste ano. Apenas dois dos sete estados da região venderam o botijão de 13 quilos por um preço médio abaixo de R$ 120.

Rondônia, estado vizinho de Roraima, tem o segundo valor médio mais alto do país. No estado, o botijão de gás de 13 quilos é vendido pelo preço médio de quase R$ 125. Confira a lista dos cinco estados que têm o botijão de gás mais caro do Brasil:

Roraima - R$ 129,77;

Rondônia - R$ 124,96;

Amazonas - R$ 123,92;

Mato Grosso - R$ 123,33;

Santa Catarina - R$ 122,85.

Em contrapartida, a região Sudeste do Brasil vendeu o botijão de gás mais barato do país, chegando a menos de R$ 100 no Rio de Janeiro. Apenas Pernambuco, no Nordeste, também teve uma média nacional inferior a R$ 100. O preço baixo também é seguido por São Paulo, que vendeu a uma média de R$ 106,37 e Espírito Santo, com uma média de R$ 100,40. Confira os cinco estados com o botijão de gás mais barato do Brasil:

Rio de Janeiro - R$ 95,65;

Pernambuco - R$ 97,90;

Espírito Santo - R$ 100,40;

Sergipe - R$ 100,89;

Distrito Federal - R$ 101,87.

O valor do gás de cozinha tem influência direta sobre o pagamento do Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás. O benefício paga o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Em fevereiro, os beneficiários receberam R$ 112, quase R$ 18 a menos que o valor do gás de cozinha em Roraima. Em março, o benefício não será distribuído por conta de seu caráter bimestral, retornando apenas em abril.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)