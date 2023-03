Vale Gás: região Norte tem o botijão de gás mais caro do Brasil

Os brasileiros que moram na região Norte têm o valor do botijão de gás de 13 quilos mais caro do Brasil. Com uma média que chega a quase R$120, o preço do gás de cozinha é bastante superior à média nacional, que é de pouco mais de R$110.

VEJA MAIS

O valor médio nacional do gás de cozinha é importante porque serve como base para o pagamento do Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás. A primeira parcela de 2023 do benefício foi de R$112, paga entre os dias 13 e 28 de fevereiro. Em março, o auxílio não será distribuído, tendo em vista que é pago de maneira bimestral.

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período compreendido entre os dias 5 e 11 de março, o botijão de gás de 13 quilos custou em média R$118,51 na região Norte, a mais cara do Brasil com relação ao preço do combustível.

Em segundo lugar, a região Centro-Oeste, seguida pelas regiões Sul, Nordeste e Sudeste, respectivamente. Veja os valores:

Norte - R$118,51;

Centro-Oeste - R$112,27;

Sul - R$109,45;

Nordeste - R$106,67;

Sudeste - R$104,52.

O valor do botijão de gás de 13 quilos chegou a ser superior a R$120 em cinco estados da região Norte, com exceção do Amapá, onde custou cerca de R$116, e no Pará, onde o valor foi de pouco mais de R$113. Confira a média dos preços:

Acre - R$121,16;

Amapá - R$116,42;

Amazonas - R$123,92;

Pará - R$113,11;

Rondônia - R$124,96;

Roraima - R$129,77;

Tocantins - R$122,34.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)